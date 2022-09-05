華航「皮卡丘彩繪機」首航時間點出爐！9／30先飛日本微旅行

▲華航皮卡丘彩繪機9/30飛行微旅行航程。（圖／華航）

記者李宜秦／台北報導

寶可夢粉絲看過來！中華航空「皮卡丘彩繪機 CI」將於9月30日起飛，華航舉辦一日微旅行活動，由桃園機場出發、回程抵達台北松山機場，限量80席座位，9月12日開放訂位。「皮卡丘彩繪機 CI」也將於10月2日正式首航台北松山-東京羽田。

華航表示，A321neo機型的華航「皮卡丘彩繪機 CI」，微旅行航班編號 CI7616，象徵與大家一起出門「去遛一遛」，上午 11 時自桃園機場起飛，向北往日本方向飛行，途中飛越宮古島、沖繩及鹿兒島，隔空與日本打招呼。

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華航指出，本次特別贈送每位搭機旅客100MB機上Wi-Fi，高空打卡零時差，即時與親朋好友分享微旅行的精彩時刻；下午2時30分返抵松山機場。

旅客除了可在9月30日搭乘最新亮相的彩繪機，華航特別加碼9月29日機坪參觀活動，旅客可以提前與彩繪機近距離接觸。此外，微旅行飛行途中還有抽獎活動，最大獎將抽出短程線商務艙來回機票。

另外華航也為每位旅客準備豪華禮包，內容包括專屬紀念登機證書、寶可夢洗手手印章、機上限定手部清潔香氛禮盒、華航LOGO立體口罩組、Kelly Kiwi筆記本、A321neo飄帶及訂製款不織布提袋等多項精美禮品一次蒐集，活動後將再寄贈「皮卡丘彩繪機 CI」模型。

▲「皮卡丘彩繪機 CI」將於10月2日正式首航台北松山-東京羽田。（圖／華航）

華航表示，微旅行限量80席座位將在9月12日上午10時開賣，含稅售價靠窗位TWD9,900元、走道位TWD8,800元、中間位TWD7,700元，請撥打華航台北客服中心電話412-9000（手機加02），依活動語音訊息提示操作，由客服人員協助訂位開票。

華航也與諾富特飯店合作，提供9月29日至9月30日訂房超優惠價格，標準雙人客房（含早餐）一晚特價TWD2,588元，參加微旅行的旅客可洽訂房專線。

華航「皮卡丘彩繪機CI」結束微旅行後，10月1日停放松山機場展示一日，「皮卡丘彩繪機 CI」將於10月2日首航台北松山-東京羽田，2022年12月31日前每週五天飛航CI220及CI221往返航班。