　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

啟發孩子的亮點　豐年國小主任蔡佩津獲優良特殊教育人員

▲豐年國小主任蔡佩津獲優良特殊教育人員 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲豐年國小主任蔡佩津獲優良特殊教育人員 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

楊漢聲/台東報導

被譽為特殊教育最高榮譽的「教育部優良特殊教育人員」獎項名單出爐，其中，台東縣豐年國小主任蔡佩津也獲獎，縣長饒慶鈴特別頒贈紅榜恭賀，饒慶鈴表示，今年度包含國中、國小、幼兒園組（含完全中學國中部），全國共18名教師獲獎，豐年國小主任蔡佩津於特教領域深耕多年，對工作的熱忱及教學堅持的初衷不曾改變，此次獲教育部肯定實至名歸。

教育處指出，蔡佩津老師近期剛從教師晉升為主任，投身特殊教育十年，歷經身障資源班、特教輔導團、特教行政業務等，三種不同特殊教育領域的挑戰歷練收穫良多。蔡老師過去亦擔任過7年的心評研判會議小組組長，協助國小相關業務鑑定工作，參與各項教育處辦理的研習活動。因學生個別差異大，教師需要不間斷地進修學習，提升自我專業成長。

蔡佩津提到，自己過去從就讀台東大學社會教育學系開始，便積極參與各項實習活動，現在成為一名教師，更能體會到特殊教育最迷人也最具有挑戰之處，莫過於有效協助每位具有獨特性的孩子啟發式成長，提供適性教學設計，發現孩子的亮點，培育出獨一無二的全人。

特殊孩子的需求，在周全資源，友善態度和被理解的前提下，每個孩子都能適得其所發揮所長，教育處說，除了此次獲獎的蔡佩津老師外，在縣內各校亦有許多優秀的特教老師在默默耕耘、不辭辛勞的教導，再次感恩所有老師為特殊教育的無私奉獻。

►台東21國際渡假村激殺價2888元！衝一波愜意小旅行

ET快訊
男大生靠這檔股票「爆賺33億」　公司財務長墜18F亡
次世代疫苗「開放打第五劑」！　2階段對象人數曝光
「陶朱隱園」遭不明人士闖入！　到處趴趴走被逮捕
愛女被性侵強拍影片自殺　台中爸私刑126傷口虐死變態狼
快訊／16歲少女染疫　蜂窩性組織炎「住院7天亡」
快訊／不挺黃珊珊！北市民政局長當面喊「支持陳時中」　柯文哲尷
碼頭勞工權益！怒吼大宗物資財團施壓行政院　影響24年未調價的
快訊／林智堅論文雙殺後首提訴願！　教育部收到了
快訊／本土+36393「重返3萬大關」　另增314境外、21
快訊／雨區擴大！11縣市大雨特報　大雷雨轟3區
「港埠業務費調漲方案」遭施壓　全國碼頭工會怒：勿犧牲勞工權益
快訊／桃園刺青爸狠殺2男　「S型繞台」逃3天遭收押禁見
阿堂鹹粥「漲幅比房價還驚人」　在地人揭歷史地位：全台灣最屌

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

中秋節前夕　台東縣副縣長王志輝率團敬軍慰問

致敬經典再造新時代！《WAVE KEELUNG潮浪基隆》攝影展快閃上岸

竹山東華醫院前進鹿谷無醫村　熱血醫護把教堂變醫院

蠟筆下的絢麗世界　《一瞬之光−蘇慧棉創作個展》在螺陽

台東市民代表「10選5」戰況激烈　台大農學碩士頂最高學歷參選

啟發孩子的亮點　豐年國小主任蔡佩津獲優良特殊教育人員

2022勞工親子暨特色產業嘉年華　24日一連2天森林公園登場

雲林永宜遊覽車陪乘客慶中秋　幸福專車讓長輩快樂搭乘

恐怖中秋人車潮！花蓮警超前部署　路段景點交通規劃報你知

大力相挺「柚保平安 」　台塑認購文旦...加油25公升就送文旦

「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星

林襄17歲差很大舊照起底！　被說是假的「脫衣給驗貨」

遭「景山」槽車追撞！　司機病危裝葉克膜搶命

手機放鐘聲誤導老師下課　網笑調皮學生：要延畢了

高雄男酒駕被攔怒嗆警　「X你X、警察就賊仔！」

正妹實況主直播遇詭異女　狂咳＋跟蹤吼：心裡有鬼

小S二女兒拍Vlog「2姊妹亂入」　許老三送飛吻...Lily：這可以PO嗎

楊丞琳「我是廣東人」掀熱議！　生日意外成禁忌

學生紅燈倒數「操控車流」　網笑：讀書壓力大太吼？

女倒頭栽進舊衣回收箱　尬笑曝：我想撿手機啦

中秋節前夕　台東縣副縣長王志輝率團敬軍慰問

致敬經典再造新時代！《WAVE KEELUNG潮浪基隆》攝影展快閃上岸

竹山東華醫院前進鹿谷無醫村　熱血醫護把教堂變醫院

蠟筆下的絢麗世界　《一瞬之光−蘇慧棉創作個展》在螺陽

台東市民代表「10選5」戰況激烈　台大農學碩士頂最高學歷參選

啟發孩子的亮點　豐年國小主任蔡佩津獲優良特殊教育人員

2022勞工親子暨特色產業嘉年華　24日一連2天森林公園登場

雲林永宜遊覽車陪乘客慶中秋　幸福專車讓長輩快樂搭乘

恐怖中秋人車潮！花蓮警超前部署　路段景點交通規劃報你知

大力相挺「柚保平安 」　台塑認購文旦...加油25公升就送文旦

香港出現首例猴痘個案　港媒：加拿大返回為「男男性接觸者」

3歲女童悶死娃娃車內　73歲園長兼司機：忘記有無再檢查

中秋節前夕　台東縣副縣長王志輝率團敬軍慰問

致敬經典再造新時代！《WAVE KEELUNG潮浪基隆》攝影展快閃上岸

蔡英文稱「不須嚴刑嚇阻犯罪」　他提「七問」諷：為何不修法廢死？

安倍晉三推動公司治理細膩　陳冲：政治人物應效法

旅遊業喊「開放0+7」吸引觀光客　莊人祥：還有3關卡待解

竹山東華醫院前進鹿谷無醫村　熱血醫護把教堂變醫院

「永和」地名怎麼來？分屍案5年3起　在地人恐慌：真的變日常

生涯首K！用小便球三振大谷翔平　火箭人之子超嗨：我的天

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

地方熱門新聞

即／嘉義縣119報案線路故障！請改撥110

台東池上百人「反光電」　50輛汽機車排長龍

火龍果放太久怎麼辦　變身種子森林不浪費

阿堂鹹粥遭負評灌爆！老闆：老台南在吃的

陳麗娜稱改無黨參選　高市選委會回應

她被胞弟逼得身心受創！警主動幫聲請保護令

新手媽媽被號誌燈砸　彰警扛責

紅綠燈桿砸癱！孝女辛酸故事曝光

野柳假日市集9/9開幕　限量百份活蟹福袋開搶

石門水庫阿姆坪防淤隧道啟用

2022桃園市議員選舉131人參選　力拚63席次

國圖南館動土典禮淪為民進黨自家造勢場　

雲林永宜遊覽車陪乘客慶中秋

普通重機上蘇花改　交通部：評估研議中

更多熱門

相關新聞

魚竿左臉刺入、右眼眶穿出！他光腳逃院1km　醫護狂追

魚竿左臉刺入、右眼眶穿出！他光腳逃院1km　醫護狂追

台東縣消防局6日清晨5時許接獲通報，一名38歲的林姓男子在家中爬上高處準備拿取物品時，不慎摔落地面，左側下巴當場遭到魚竿貫穿、從右眼眶處穿出；警消獲報後隨即趕赴現場，將林男送往醫院救治，孰料，林男等待手術過程中竟光腳逃院1公里遠，醫護一路狂追苦勸，希望他能返回醫院接受治療。

勞工親子暨特色產業嘉年華　24日一連2天登場

勞工親子暨特色產業嘉年華　24日一連2天登場

111年全民國防網際網路有獎徵答活動9月30日截止

111年全民國防網際網路有獎徵答活動9月30日截止

台東21國際渡假村6999元→2888元

台東21國際渡假村6999元→2888元

台東男遭魚竿「左臉刺入、右眼眶穿出」！緊急手術中

台東男遭魚竿「左臉刺入、右眼眶穿出」！緊急手術中

關鍵字：

特殊教育人員 豐年國小 台東

讀者迴響

熱門新聞

南一中學生坐滿博愛座　阿伯打到學校投訴

楊丞琳「在台吃海鮮奢侈」　網集體幫她恢復記憶

江宏傑悲痛發聲！福原愛「耍賴不送回台灣」現況曝光

孝子睡夢中被砍死分屍　哥拉行李箱離家畫面曝

吊車勾到高壓電！爸目睹2子、同事觸電慘死

快訊／台南吊車勾到高壓電　3人燒成焦屍

北一女妹搭保時捷911上學　一開車門擊落騎士

楊丞琳「在台吃海鮮是奢侈」被罵爆！她拋1照片怒嗆

5縣市大雨！今明全台變天可能又有颱風

樓梯爬一半…她下體「突掉粉色肉蛋」嚇傻了

她驗DNA發現男友是親哥　交往6年都上床了

親戚停車半年！媳婦嗆收租金「婆婆一句話」網狂挺

永和分屍案　大哥曾問：垃圾車何時來

林襄胸部是真是假？她揉過G罩杯「3點輕鬆分辨」

楊丞琳被罵慘「錯在少講2字」！海鮮論21秒片全文曝

更多

最夯影音

更多
「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星

「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星
林襄17歲差很大舊照起底！　被說是假的「脫衣給驗貨」

林襄17歲差很大舊照起底！　被說是假的「脫衣給驗貨」

遭「景山」槽車追撞！　司機病危裝葉克膜搶命

遭「景山」槽車追撞！　司機病危裝葉克膜搶命

手機放鐘聲誤導老師下課　網笑調皮學生：要延畢了

手機放鐘聲誤導老師下課　網笑調皮學生：要延畢了

高雄男酒駕被攔怒嗆警　「X你X、警察就賊仔！」

高雄男酒駕被攔怒嗆警　「X你X、警察就賊仔！」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面