啟發孩子的亮點　豐年國小主任蔡佩津獲優良特殊教育人員

▲豐年國小主任蔡佩津獲優良特殊教育人員 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

楊漢聲/台東報導

被譽為特殊教育最高榮譽的「教育部優良特殊教育人員」獎項名單出爐，其中，台東縣豐年國小主任蔡佩津也獲獎，縣長饒慶鈴特別頒贈紅榜恭賀，饒慶鈴表示，今年度包含國中、國小、幼兒園組（含完全中學國中部），全國共18名教師獲獎，豐年國小主任蔡佩津於特教領域深耕多年，對工作的熱忱及教學堅持的初衷不曾改變，此次獲教育部肯定實至名歸。



教育處指出，蔡佩津老師近期剛從教師晉升為主任，投身特殊教育十年，歷經身障資源班、特教輔導團、特教行政業務等，三種不同特殊教育領域的挑戰歷練收穫良多。蔡老師過去亦擔任過7年的心評研判會議小組組長，協助國小相關業務鑑定工作，參與各項教育處辦理的研習活動。因學生個別差異大，教師需要不間斷地進修學習，提升自我專業成長。

蔡佩津提到，自己過去從就讀台東大學社會教育學系開始，便積極參與各項實習活動，現在成為一名教師，更能體會到特殊教育最迷人也最具有挑戰之處，莫過於有效協助每位具有獨特性的孩子啟發式成長，提供適性教學設計，發現孩子的亮點，培育出獨一無二的全人。

特殊孩子的需求，在周全資源，友善態度和被理解的前提下，每個孩子都能適得其所發揮所長，教育處說，除了此次獲獎的蔡佩津老師外，在縣內各校亦有許多優秀的特教老師在默默耕耘、不辭辛勞的教導，再次感恩所有老師為特殊教育的無私奉獻。