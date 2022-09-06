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2022勞工親子暨特色產業嘉年華　24日一連2天森林公園登場

▲2022勞工親子暨特色產業嘉年華24日一連2天於森林公園登場。（圖／記者楊漢聲攝）

▲2022勞工親子暨特色產業嘉年華24日一連2天於森林公園登場。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府結合台東縣總工會將於9月24、25日在台東森林公園舉行為期2天的「2022勞工親子暨特色產業嘉年華」盛大活動，現場有旋轉木馬、小火車、咖啡杯、氣墊跳跳屋等多項遊樂設施，還有東森YOYO家族哥哥姊姊及知名卡通人物帶大家一同唱跳2天。

台東縣政府社會處長陳淑蘭指出，今年活動雖拉長為2天，但活動質量不減反增，這次將以親子共同參與「共學、共玩、共好」的概念，除了以往旋轉木馬、小火車、氣墊跳跳屋等遊樂設施，這次也將氣墊跳跳屋增加為8座，並新增咖啡杯等遊樂設施；此外，今年也將循往例辦理闖關活動，若闖關成功即可獲得100元園遊券，或憑15張8月至9月發票即可兌換園遊券，每人限換1張，且所收發票將全數捐給台東縣內公益團體，歡迎大家一同遊樂一同作公益。

承辦單位之一的縣府財政及經濟發展處處長章正文則進一步說明，今年活動也特別邀請東森YOYO家族一同歡樂，包括大家熟悉的香蕉哥哥、草莓姐姐、柳丁哥哥、月亮姐姐、星星哥哥、天竺鼠姐姐、蔓越莓姐姐、鳳凰哥哥，還有知名卡通玩偶來陪伴大家一同唱跳2天；除此之外，產業推廣攤位也有推出消費滿200元送台東金幣，滿999元再抽台東好禮活動。

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