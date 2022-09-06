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魚竿左臉刺入、右眼眶穿出！他「光腳逃院1km」　醫護一路狂追苦勸

▲▼台東男爬高拿東西摔倒，魚竿從左臉刺入、右眼眶穿出，不料，他被送醫救治後竟逃院，醫護一路苦追，希望他能乖乖返院治療。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

▲▼台東男爬高拿東西摔倒，魚竿從左臉刺入、右眼眶穿出，不料，他被送醫救治後竟逃院，醫護一路苦追，希望他能乖乖返院治療。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者楊漢聲、戴若涵／台東報導

台東縣消防局6日清晨5時許接獲通報，一名38歲的林姓男子在家中爬上高處準備拿取物品時，不慎摔落地面，左側下巴當場遭到魚竿貫穿、從右眼眶處穿出；警消獲報後隨即趕赴現場，將林男送往醫院救治，孰料，林男等待手術過程中竟光腳逃院1公里遠，醫護一路狂追苦勸，希望他能返回醫院接受治療。

▲▼台東男爬高拿東西摔倒，魚竿從左臉刺入、右眼眶穿出，不料，他被送醫救治後竟逃院，醫護一路苦追，希望他能乖乖返院治療。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

據了解，林男今晨在家中爬上高處欲拿取物品，不料卻失足跌落，當場遭放置下方的伸縮調魚竿穿刺，魚竿自左側下巴貫入、右眼眶穿出。

警消獲報到場後，見到林男倒臥在地，頭部還插著數公尺長的魚竿，緊急以破壞器材切割，留下40公分長度，隨即將人搬上擔架，送醫治療，所幸人意識清楚，經急診緊急處置後，準備進開刀房進行清創及神經、血管、肌肉修補手術，後再轉加護病房觀察。

▲▼台東男爬高拿東西摔倒，魚竿從左臉刺入、右眼眶穿出，不料，他被送醫救治後竟逃院，醫護一路苦追，希望他能乖乖返院治療。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

不料，林男等待進開刀房手術時，卻突然要求外出，急診主任王仲毅以安全為由予以拒絕，沒想到林男卻趁醫護不注意時，只穿著病人服就偷偷下病床，警衛見狀趕緊在大門口攔阻，但林男仍執意離開，一路從長沙街經正氣北路255巷上康樂橋。

▲▼台東男爬高拿東西摔倒，魚竿從左臉刺入、右眼眶穿出，不料，他被送醫救治後竟逃院，醫護一路苦追，希望他能乖乖返院治療。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

急診2名警衛、鄭宏熙醫師、鄭敏華護理長及護理師等團隊狂追林男，一路規勸他返回醫院接受手術，最後到工業區內盛發重機修理廠，林男在步行1公里過後，終於被救護人員勸上救護車返回醫院，目前已進入開刀房進行手術。

▲▼台東男爬高拿東西跌倒，慘遭魚竿「左臉刺入右眼眶穿出」。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

▲▼台東男爬高拿東西跌倒，慘遭魚竿「左臉刺入右眼眶穿出」。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

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