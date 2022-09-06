無照國道飆180害2命！只賠10萬「不能緩刑就擺爛 」　二審判更重

▲陳男因在高速公路無照超速駕駛，導致車禍害死2人，事後雖和被家屬調解賠了10萬元，但陳男聽到不能緩刑後，卻表示不賠了。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

記者郭玗潔／彰化報導

彰化23歲的陳姓男子沒有駕照，還向朋友借車上高速公路，他以時速180公里在國道一號狂飆時，因要閃躲前車切換車道，失控撞上左側車道一輛小客貨車，造成小客貨車失控在路面翻滾2、3圈後翻覆於路肩，車內的5人2死3傷。此案經上訴到二審，法官審酌陳男犯後雖和被害家屬調解，但只付了10萬元，發現不能緩刑就表示不賠償了，犯後態度不佳，依過失致於死罪，處2年10月徒刑，全案還可上訴。

判決書指出，23歲的陳男向友人借車，於去年2月7日22時許無照駕駛開上高速公路，以高達時速180公里的速度，沿國道一路高速公路由北往南方向超速行駛，行經195.5公里處時，陳男看到右前方車輛打方向燈想往左變換車道，卻仍不減速，導致當前車往左移時，陳男因車距不足，措手不及而緊急向左、右來回偏移，隨即失控撞擊行駛於他左側的小客貨車。

小客貨車遭撞後失控打轉，在路面翻滾2至3圈後，往右跨越車道翻覆於路肩，當時車上有駕駛與4名乘客，其中王姓駕駛和郭姓後座乘客都被甩出車外，郭男當場因頭顱破裂等傷勢休克死亡，王男緊急送醫後，同日23時許也送醫不治，其他3名乘客受傷送醫後無生命危險。

陳男肇事後，留在現場等候員警前來處理。此案根據彰化縣區車輛行車事故鑑定會鑑定，判斷陳男當時行駛車速約180公里，在車禍發生前有明顯超速行駛的事實，且不顧車前狀況、未保持安全距離，有明顯過失，另小客貨車王姓駕駛則無過失。

一審法官認為，陳男因過失駕駛行為，造成小客貨車王姓駕駛和郭姓乘客的死亡，被害人家屬因此遭受無可挽回的喪親之痛，審酌陳男國中肄業，在工地從事粗工，依犯無駕駛執照駕車過失致人於死罪，處2年6月徒刑。

檢方再上訴，被害家屬認為陳男自始至終只對借車給他的朋友負責，對死者家屬不聞不問，請法院從重量刑。二審法官認為，陳男犯後雖和被害人家屬達成和解，答應分期付給郭姓家屬180萬元、王姓家屬300萬元，但在給付王家10萬元後，得知無法緩刑，竟然就表示不再付賠償金，犯後態度不佳，改處2年10月徒刑，全案還可上訴。