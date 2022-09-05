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社會 社會焦點 保障人權

老司機葉克膜搶命5天未醒！妻女淚潰堤兒搥牆　「景山」終出面了

記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

一名蘇姓男子駕駛大貨車行經國道1號北上256公里處時，遭「景山」化學槽車陳姓駕駛從後方追撞，導致肺出血、四肢骨折，一度病危裝上葉克膜搶救，至今仍未恢復意識。事發5天後，公司才偕同肇事駕駛前往致贈慰問金，蘇太太與女兒情緒潰堤，還是大學生的兒子搥牆怒罵駕駛。事實上景山交通公司擁有不少黑歷史，過去曾發生駕駛超時工作，不慎撞死人的事件。

▲▼ 。（圖／家屬提供）

▲蘇姓男子駕駛大貨車，遭後方化學槽車撞上，導致肺出血、多處骨折，目前仍在昏迷中。（圖／家屬提供）

蘇太太指出，警方說當時丈夫遭後方的化學槽車撞上，整輛車翻落邊坡，衝倒4棵樹之後才停下，車頭全毀，受困裡面1個小時多才救出，醫生說如果再差個半小時可能救不回來了，但丈夫到院時一直在吐血，緊急使用葉克膜才保住一條性命。不過肇事駕駛只有輕微擦傷，事發當天便回家休息。

▲▼蘇姓男子駕駛大貨車行經國道1號北上256公里處，遭「景山」司機撞上。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲蘇太太表示，「景山」事發以來一直沒有打通電話關心。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

甚至，事發以來化學槽車的負責公司「景山」卻連一通電話都沒有，讓他們相當無助，蘇太太說還是通過肇事駕駛太太才知道公司今天會來慰問。

事發第5天，景山交通公司由嘉義主管為代表前往醫院送上慰問金，日後也會跟家屬協商賠償事宜，家屬表示只希望能了解事發經過及公司給個交代，也希望對方能夠負擔手術、住院等鉅額醫藥費。

▼景山今日由嘉義主管代表送上慰問金。

▲▼蘇姓男子駕駛大貨車行經國道1號北上256公里處，遭「景山」司機撞上。（圖／記者翁伊森翻攝）

由於肇事駕駛在一旁默默聽著，兒子見到他再也忍不住情緒，當場破口飆罵司機：「到底怎麼開的啊，開什麼東西啊，我爸爸現在躺在裡面欸，你只有受這樣子的傷，我爸腳都斷掉了。」甚至憤怒搥牆，被旁人制止。兒子還說，爸爸是個很好、很孝順的人，被他這樣一撞，卻只能躺在醫院一動也不動。

蘇太太停留在眼眶的眼淚也忍不住潰堤，「我跟他結婚20幾年，他從來沒有兇過我，罵過我，孩子都可以證明，而且對小孩子真的是很好，今年才很高興當上阿公，上班前後一定要抱抱孫子，他整天在說你什麼時候要叫阿公。」且車禍當時丈夫整整在車內受困1小時多，「那個時候他是清醒的，你知道那有多痛苦嗎？」剛成為新手媽媽的蘇男女兒抱著孩子也開始啜泣。

之後蘇太太平復情緒表示，丈夫是負責載運螺絲的，車子有一定重量，所以他都會慢慢開，尤其丈夫已經有20多年的駕駛經驗，基本上都很守規矩，也沒有違規過，強調公司一定要給他們一個交代。

▲▼蘇姓男子駕駛大貨車行經國道1號北上256公里處，遭「景山」司機撞上。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲肇事駕駛（後方綠衣）今日也前往醫院致歉。

關於景山交通公司，今年8月23日，台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會、桃園市產業總工會於交通部前舉行「景山集團囂張違法，交通部成殺人幫兇」記者會，並指出，2018年大貨車駕駛凌晨國道開車打瞌睡，撞死2名警察、1名貨車司機，往下追查意外發現該名駕駛連續上班22天，當中有7天甚至工時超過12小時。

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