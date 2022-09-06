無人車突高速撞門！他站車前被夾殺「壓爛成肉餅」　老婆目睹崩潰

▲男子修車時車輛突然啟動將其撞亡。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

福建漳州一名男子6日站在車頭位置，正在修理發動機時，車輛突然啟動，高速將他撞至鐵捲門上。據現場照片顯示，男子被壓爛成肉餅慘死，2名親人目睹全過程嚇癱軟。事發後，驚悚影片在網路瘋傳。家屬怒斥，親人已經去世，他會通過法律途徑追究發布影片者的責任。

據《極目新聞》報導，影片顯示，9月3日早晨7時25分，一名男子從一輛越野車的駕駛座下來，打開引擎蓋，拿著一把工具對著車輛發動機區域維修。沒過一會，車輛突然啟動，將男子撞至一扇鐵捲門上。現場，一名年輕女子見狀，趕緊上車在駕駛座上操作，另一人則升起鐵捲門。

有網友稱，影片中的事件發生在福建漳州。一名女子在影片留言區稱，自己是影片中男子的兒媳婦，男子已經去世，家里人都崩潰了，希望網友刪除影片。女子表示，事發後自己上車去拉手剎時，她的婆婆已經打開鐵捲門，當時她的腦袋一片空白。

9月6日，一名汽車維修人員透露，根據影片判斷，事發車輛是一輛手排車，事發時檔位處於前進檔狀態，當事男子用起子接觸車輛啟動機使得車輛啟動，導致悲劇發生。

湖北好律律師事務所主任律師陳亮認為，如果網友未經當事人家屬允許擅自發布事故相關影片，則侵犯了當事人的隱私權和肖像權，家屬有權要求網友或平台刪除影片。如果網友或平台拒絕刪除影片，當事人家屬可以通過法律途徑維權。

對於當事人家屬是否可以獲得保險賠償，陳亮表示，在司法實踐中，當事人的情況一般被認定不符合第三者責任險和車內乘員險的賠付條件，會被拒賠。