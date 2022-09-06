　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

無人車突高速撞門！他站車前被夾殺「壓爛成肉餅」　老婆目睹崩潰

▲▼男子修車時車輛突然啟動將其撞亡。（圖／翻攝自極目新聞）

▲男子修車時車輛突然啟動將其撞亡。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

福建漳州一名男子6日站在車頭位置，正在修理發動機時，車輛突然啟動，高速將他撞至鐵捲門上。據現場照片顯示，男子被壓爛成肉餅慘死，2名親人目睹全過程嚇癱軟。事發後，驚悚影片在網路瘋傳。家屬怒斥，親人已經去世，他會通過法律途徑追究發布影片者的責任。

據《極目新聞》報導，影片顯示，9月3日早晨7時25分，一名男子從一輛越野車的駕駛座下來，打開引擎蓋，拿著一把工具對著車輛發動機區域維修。沒過一會，車輛突然啟動，將男子撞至一扇鐵捲門上。現場，一名年輕女子見狀，趕緊上車在駕駛座上操作，另一人則升起鐵捲門。

有網友稱，影片中的事件發生在福建漳州。一名女子在影片留言區稱，自己是影片中男子的兒媳婦，男子已經去世，家里人都崩潰了，希望網友刪除影片。女子表示，事發後自己上車去拉手剎時，她的婆婆已經打開鐵捲門，當時她的腦袋一片空白。

9月6日，一名汽車維修人員透露，根據影片判斷，事發車輛是一輛手排車，事發時檔位處於前進檔狀態，當事男子用起子接觸車輛啟動機使得車輛啟動，導致悲劇發生。

湖北好律律師事務所主任律師陳亮認為，如果網友未經當事人家屬允許擅自發布事故相關影片，則侵犯了當事人的隱私權和肖像權，家屬有權要求網友或平台刪除影片。如果網友或平台拒絕刪除影片，當事人家屬可以通過法律途徑維權。

對於當事人家屬是否可以獲得保險賠償，陳亮表示，在司法實踐中，當事人的情況一般被認定不符合第三者責任險和車內乘員險的賠付條件，會被拒賠。

►台東21國際渡假村激殺價2888元！衝一波愜意小旅行

ET快訊
快訊／大哥狠殺分屍么弟　頭顱丟垃圾車！行凶動機曝光
中秋連假天氣一次看　「各地賞月機率」出爐
暗號「奶嘴準備好」　台中水保局5公務員接受性招待
大哥分屍么弟超商內被逮　「隨身攜帶行李箱」急喊：裡面有鈔票
快訊／連千毅大量鑽戒、名錶、iPhone　警一查「全是假貨」
獨／叫南一中生讓博愛座惹議　阿伯喊冤還原真相
連千毅被捕關鍵！勾惡開嗆NFT涉詐騙　性感女網紅糾團討公道
快訊／新北市府3機關認定「不國賠」　恩恩爸回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

公路像波浪抖動！四川民宿老闆回憶驚險逃亡　損失超440萬

無人車突高速撞門！他站車前被夾殺「壓爛成肉餅」　老婆目睹崩潰

日語教材出現「731」數字　陸網怒：絕對不可能是巧合！

四川強震早有預警？網友狂指看見「地底冒出天然氣」：快點跑

20大前首都防疫拉警報！北京高校爆疫情　官方：返京7日內不聚餐

陸核准「吸入式疫苗」　接種過程就像「喝飲料」

香港出現首例猴痘個案　港媒：加拿大返回為「男男性接觸者」

足球踢出「0：44」遭血虐！球員賽後受心理輔導　官方否認打假球

貴陽多區靜默管理　千隻獼猴下山「竄入居民區覓食」

四川大地震又封城！民眾「高樓跳傘逃生」照片瘋傳　官方火速闢謠

「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星

林襄17歲差很大舊照起底！　被說是假的「脫衣給驗貨」

手機放鐘聲誤導老師下課　網笑調皮學生：要延畢了

遭「景山」槽車追撞！　司機病危裝葉克膜搶命

高雄男酒駕被攔怒嗆警　「X你X、警察就賊仔！」

正妹實況主直播遇詭異女　狂咳＋跟蹤吼：心裡有鬼

小S二女兒拍Vlog「2姊妹亂入」　許老三送飛吻...Lily：這可以PO嗎

楊丞琳「我是廣東人」掀熱議！　生日意外成禁忌

學生紅燈倒數「操控車流」　網笑：讀書壓力大太吼？

女倒頭栽進舊衣回收箱　尬笑曝：我想撿手機啦

公路像波浪抖動！四川民宿老闆回憶驚險逃亡　損失超440萬

無人車突高速撞門！他站車前被夾殺「壓爛成肉餅」　老婆目睹崩潰

日語教材出現「731」數字　陸網怒：絕對不可能是巧合！

四川強震早有預警？網友狂指看見「地底冒出天然氣」：快點跑

20大前首都防疫拉警報！北京高校爆疫情　官方：返京7日內不聚餐

陸核准「吸入式疫苗」　接種過程就像「喝飲料」

香港出現首例猴痘個案　港媒：加拿大返回為「男男性接觸者」

足球踢出「0：44」遭血虐！球員賽後受心理輔導　官方否認打假球

貴陽多區靜默管理　千隻獼猴下山「竄入居民區覓食」

四川大地震又封城！民眾「高樓跳傘逃生」照片瘋傳　官方火速闢謠

搭上「偷窺梗」！　他拍新影片邊宣傳政績邊酸陳時中

ET專訪／「2年拚4年」批陳其邁靠包裝　柯志恩嗆：對韓團隊不公平

金融海嘯又來了？歐洲1產業恐爆「雷曼兄弟」危機　最慘下場曝

獨佔3間房又借錢不錢！分屍么弟動機曝　打包頭顱+手腳當垃圾丟

吳慷仁泰國約會狂曬12閃照　洩邵雨薇「深V淋浴樣」：謝謝小姐姐

女友學歷低「醫師小開堅持娶了」　生3孩都高顏值...20年後崩潰了

他控黃珊珊政見抄襲連勝文　拆一殯變綠地「只肥了地主」

羅薩「把球打到第二層看台」　胡金龍評價少見三拍子

約宜蘭民宿烤肉「沒房給你睡」　他苦惱：該去嗎？鄉民全笑了

小飛機飛一半「下方客機突升空」　只差150m就撞上！驚險影片曝光

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

大陸熱門新聞

四川6.8地震釀46死！　逾10公尺高山體崩塌影片曝

7閨蜜合蓋「1800萬養老房」：20年後一起老去

富女醫酒駕拖行外送員　冷血讓人硬

四川「規模6.8地震」至少46人罹難

四川強震21秒片曝！車猛煞路中央　她急喊：完了

開罐瞬間爆炸　女生宿舍秒成命案現場

四川強震46死16失蹤！軍警出動　逾6500人投入搜救

足球踢出0：44遭血虐！球員賽後受心理輔導

陸外交部新增一名女發言人！排趙立堅前面

神人預言大旱之後有大震！11天後四川6.8強震

重機女騎士過彎撞藍寶堅尼　翻滾3圈落地

房貸存款沒了！兒打遊戲狂儲值

搭氫氣球打松果　工人「越飄越高」不見了

四川大地震又封城！民眾高樓跳傘逃生　官方闢謠

更多熱門

相關新聞

南韓「軒嵐諾風災」至少2死　7人被淹地下室

南韓「軒嵐諾風災」至少2死　7人被淹地下室

颱風「軒嵐諾」6日凌晨直撲南韓，雖然是快閃登陸約2個半小時，卻帶來極端的暴雨、強浪和淹水災情，綜合南韓媒體報導，各地已累計2人死亡、9人失蹤，其中有7人都是在浦項市一處公寓地下停車場中失去聯繫，由於暴雨這處地下停車場面臨淹水，消防當局正盡速實施抽水作業，以利搜索失蹤者。

國道飆180害2命　他只賠10萬二審判更重

國道飆180害2命　他只賠10萬二審判更重

女精神不好開車失控　撞倒路燈

女精神不好開車失控　撞倒路燈

司機搶命5天未醒　肇事「景山」出面了

司機搶命5天未醒　肇事「景山」出面了

即／國3中埔段3大車追撞　封3車道回堵1.5公里

即／國3中埔段3大車追撞　封3車道回堵1.5公里

關鍵字：

車禍修車死亡

讀者迴響

熱門新聞

南一中學生坐滿博愛座　阿伯打到學校投訴

孝子睡夢中被砍死分屍　哥拉行李箱離家畫面曝

楊丞琳「在台吃海鮮奢侈」　網集體幫她恢復記憶

江宏傑悲痛發聲！福原愛「耍賴不送回台灣」現況曝光

吊車勾到高壓電！爸目睹2子、同事觸電慘死

北一女妹搭保時捷911上學　一開車門擊落騎士

連千毅遭逮「警方直衝蘆洲住處」

楊丞琳「在台吃海鮮是奢侈」被罵爆！她拋1照片怒嗆

快訊／台南吊車勾到高壓電　3人燒成焦屍

5縣市大雨！今明全台變天可能又有颱風

林襄胸部是真是假？她揉過G罩杯「3點輕鬆分辨」

窮孝子顧中風母遭殺害分屍　同住大哥存款破3千萬

樓梯爬一半…她下體「突掉粉色肉蛋」嚇傻了

親戚停車半年！媳婦嗆收租金「婆婆一句話」網狂挺

她驗DNA發現男友是親哥　交往6年都上床了

更多

最夯影音

更多
「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星

「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星
林襄17歲差很大舊照起底！　被說是假的「脫衣給驗貨」

林襄17歲差很大舊照起底！　被說是假的「脫衣給驗貨」

手機放鐘聲誤導老師下課　網笑調皮學生：要延畢了

手機放鐘聲誤導老師下課　網笑調皮學生：要延畢了

遭「景山」槽車追撞！　司機病危裝葉克膜搶命

遭「景山」槽車追撞！　司機病危裝葉克膜搶命

高雄男酒駕被攔怒嗆警　「X你X、警察就賊仔！」

高雄男酒駕被攔怒嗆警　「X你X、警察就賊仔！」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面