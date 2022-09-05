泰安休息站女廁有偷拍狼！正義尪逮人驚：受害者不只一個

▲國道1號泰安休息站驚傳偷拍狼，白衣男黃嫌被警方帶回，全案依照妨害秘密移送偵辦。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）



記者許權毅／台中報導

國道1號泰安休息站今（5）日驚傳偷拍狼！一名吳姓網友在爆料公社氣憤發文指出，一名白衣眼鏡男半夜1點多跑進女廁偷拍太太上廁所，被自己抓到時還大聲反駁，不料一看手機證據確鑿，且受害者不只一位，趕緊報警處理。國道第三大隊警方表示，該嫌為28歲黃男，經查看黃嫌手機發現確實有被害人如廁影片，全案依妨害秘密罪移送偵辦。

▲黃嫌在5日深夜1時許躲藏在泰安休息站女廁。（圖／記者許權毅翻攝）



受害女子老公吳男在臉書發文表示，5日凌晨1時許在泰安休息站時，發現一個白衣眼鏡男尾隨跟進女廁，被他當場抓到在偷拍，當下嫌犯還大聲駁斥，氣得讓他說「丟男人的臉」，並發現他手機裡還有其他受害女子的影片，所幸沒讓他刪除趕緊報警。

國道第三大隊警方表示，經調查發現黃嫌躲藏在泰安休息站女廁內，持手機偷拍女子如廁畫面，趕抵後立即逮捕黃嫌，並且查看其手機內畫面，確實有受害者影片證據確鑿，全案依照刑法第315條之1妨害秘密罪移送台中地檢署偵辦。

▲受害者丈夫發現後趕緊逮人報警，所幸沒讓黃嫌刪除證據。（圖／記者許權毅翻攝）