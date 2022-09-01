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不滿僅加薪2千！台鐵員工連署翻案　交長提2條件「第二階段加薪」

▲▼台鐵EMU900型區間車。（圖／台鐵）

▲交長王國材認為台鐵秋節疏運不會發生不出勤情況。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

台鐵明(112)年元旦起員工增2千元留才津貼，勸退台鐵企業工會同意取消中秋不出勤，不過不少基層難接受，台鐵企業工會地方分會、台鐵產業工會分別發起連署拚翻案，訴求由員工投票決定未來，也讓疏運添變數。交通部長王國材表示，台鐵將兩階段調薪，公司化後轉虧為盈、沒重大事故，將爭取第二階段調薪。

王國材今(9/1)出席交通部舉辦「交通安全月」活動受訪時表示，現在先針對薪資不足3萬台鐵員工，在公司化前先調薪，公司化之後，如果把營運、安全做好，不排除把薪資福利再提高，台鐵公司化後財務狀況還不明，但台鐵公司條例不受國有財產法束縛，也可突破都市計畫法限制，大檢修也有補貼，把營運安全做好，會再來考慮爭取薪資福利增加。

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至於對中秋疏運會不會有影響，王國材表示，他已初步跟台鐵企業工會談過，工會也開過理監事會做了決定(配合疏運)，也說明過薪資福利提升分兩階段，盼所有台鐵同仁都能了解；目前中秋節包括台鐵訂票都正常，交通疏運措施都擬定和公告，今年以正常疏運擬定疏運計畫，不會發生不出勤，他期盼台鐵所有同仁共同努力把台鐵公司做好，如果公司好，薪資福利就會增加，下階段大家一起共同努力，爭取更多福利。

▲▼交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

王國材說，他了解有些員工希望更大幅加薪，但台鐵公司還沒經營前，能不能準點、公司有沒有賺錢等還沒確定前，不適合大幅調薪，若大幅調薪後，未來公司營運或安全狀況都不曉得會如何，因此目前針對薪水未到3萬元員工先調整，酌以調薪2千到3千5百元，台鐵企業工會也非常努力，過去也希望爭取更大薪資福利，經討論後，也能理解分兩階段來做。

王國材強調，台鐵公司未來脫離都市計畫法和國產法束縛後，重點在如何增加收入，公司條例鬆綁後對台鐵的營運，以及最近台鐵安全改革，他覺得很有信心；公司化如果不能讓台鐵更安全就不用公司化，公司化有組織改造，有第三方評鑑，安全改革是最重要目標。

針對台鐵公司化後，安全和營運要達到何目標才能邁入第二階段調薪，王國材表示，公司化後將視大家努力狀況，包括服務做好，有沒有更多人搭台鐵，土地開發有沒有增加收入，國外鐵道5成以上營收都是土地開發收入，台鐵現在才1成多，這都是要努力的，他認為不用給台鐵營運目標，但至少轉虧為盈，以及安全上沒有重大事故，這是兩個基本的。

王國材也指出，台鐵公司化後，若公務員調薪也會跟著調薪，台鐵公司員工也會特別調薪會依安全與營業表現處理。
 

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