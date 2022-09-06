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四川6.8強震65死！瘋傳社區「阻民眾逃生」：不准下樓…官方解答

▲▼四川網傳地震時不準下樓。（圖／翻攝自微博）

▲四川網傳地震時不准下樓。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

四川瀘定縣5日發生規模6.8強震，距離此次震中226公里的成都市區也有明顯震感。5日下午，網上流傳出一張成都市成華區一高風險社區住戶群組的微信對話截圖。一居民詢問社區管委會，「搖兇了也不能往下跑嗎？」得到的回覆是帶有多個感嘆號的「不准跑！！！！」。

四川甘孜州瀘定縣5日12時52分發生規模6.8地震，截至6日7時，甘孜州報告37人遇難、失聯12人，已收治傷員170人；雅安石棉縣共接報28人遇難，78人受傷，受傷人員均已送往醫院救治。至今地震已造成65人遇難。

當地網友拍攝的影片顯示，有大量市民在第一時間從家中撤離，到戶外避險。與此同時，網上也瘋傳一些荒謬的現象，比如由於部分小區在封控期間，為確保居民不出門，採取了封鎖樓道消防門等極端措施，導致地震發生時，居民無法順利撤出。

上述這張對話紀錄曝光後瞬間引發爭議，在留言區，有不少網友指責該管委會。此外，還有四川的網友吐槽，「不只是高風險小區的管委會不讓下樓，我們零病例小區，跑下樓的也被要求回去。」

不過，有自稱是當事住戶的網友隨後在社交平台上貼出更多相關聊天截圖進行澄清，稱這個回覆是地震結束後的「玩笑話」，被人截圖出去後引發誤解。該名網友表示，「地震時間為12點52分，地震結束後13點02分大家在群裡開玩笑能不能跑，管委會也就開著玩笑回答不准跑。」

不過，大批網友不認可這樣的說法，「死人了也可以說是開玩笑的，誰叫你不跑」、「住戶開玩笑就算了，管委會憑什麼開這種玩笑」、「大家覺得你們管委會群收到這個消息是玩笑嗎？現在這麼解釋，懂得都懂」。不過，也有網友認為是媒體帶節奏，「被外網傳出去又是一個故事了」。

原訂1日至4日封城4天的成都，4日晚間又公告，自5日零時起至7日24時再封3天，居民「原則上居家」。這段期間，每戶居民每天可安排1人憑24小時內核酸陰性證明，單獨外出1次就近採買生活物資，外出時間需控制在2小時內。在瀘定縣5日發生規模6.8的地震後，不少成都市民關心，萬一成都也發生地震，民眾必須待在家裡還是能到戶外避難？

對此，成都衛健委微信公眾號《成都健康》5日深夜發布一份問答表示，疫情防控期間，發生地震、火災、洪水等對市民群眾生命造成傷害的災害時，應優先保障市民群眾生命安全。條件允許情況下，個人應做好防護，安全撤離；避難時，應盡量減少聚集和接觸。高風險場所災害結束後，應及時做好疫情傳播風險評估，做好後續處置工作。

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