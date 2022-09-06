神預言「大旱之後有大震」11天後四川6.8強震！網爆雞皮：太靈驗

▲四川甘孜州瀘定縣5日12時52分發生規模6.8地震。（圖／翻攝微博）

記者鄭思楠／綜合報導

四川多地此前因高溫出現乾旱。8月26日，網路就瘋傳「旱震理論」，稱「大旱之後有大震」，不過當時陸媒採訪專家闢謠稱，目前科學家們還沒有監測到任何大地震發生前會有的信號，請大家不要過度恐慌。沒想到，四川甘孜州瀘定縣5日12時52分發生規模6.8地震，截至5日20時30分，已造成46人死亡、16人失聯，另有重傷64人，輕傷82人。

據《中國新聞網》報導，在此次四川瀘定縣地震發生前，大陸南方地區出現高溫乾旱現象。此前，就有人在網上提出「大旱之後必有大震」的說法，還引用了「旱震理論」。

隨後，貴州省地質環境監測院微信公眾號「貴州地災防治」曾刊載題為《話題：大旱之後必有大震，是危言聳聽還是科學預測？》的文章，稱「大旱之後必有大震」的說法最早可以追溯到春秋戰國時期。左丘明撰寫的國別體著作《國語》中記載：週幽王二年(前780年)，涇、渭、洛三條河川枯竭，西周都城鎬京(今陝西西安)發生地震，岐山發生崩塌。

文中提到，這次地震造成的破壞很大，司馬遷《史記》記載說西州三條大江大河都發生了斷流，岐山甚至發生了山體滑坡和塌方。

到了現代社會，大陸地質學家耿慶國開始系統研究大旱與地震之間的關係，提出了「旱震理論」。他認為，「凡發生過6級以上大型地震的區域，在地震發生之前的1到3年間，往往會出現非常嚴重的乾旱災害。乾旱的地域越廣、持續時間越長、程度越重，那麼之後所發生的地震強度就會越大、破壞力也越強。」沒想到，11天後四川發生規模6.8地震。網友看後紛紛爆雞皮，驚呼太靈驗。

▲四川發生規模6.8地震，已造成46人死亡。（圖／翻攝自中國日報微博）

6日，中國地震台網中心研究員孫士鋐表示，從上世紀60年代開始，數十年來，中國的地震預報領域的學術研究中出現了很多方法和理論，這其中，有不少理論都存在爭議，很多爭議理論至今都沒有定論，這也是科學探索過程中的常見現象。

對於耿慶國的理論，孫士鋐表示，這一理論本身有較為複雜的研究指標、研究要素和研究方法，不能就用一句「大旱之後必有大震」來標籤化、簡單化理解，更不能在一次地震發生之後來過分放大傳播這句話，在地震預報領域，也不能以一種氣象事件來簡單進行地震預測預報。

孫士鋐稱，「首先這個理論研究的是嚴重乾旱與規模7、8強震的關係，不是說跟5、6級的這種地震相關；其次，乾旱有地域的前提條件，不同地區的乾旱和地震無法簡單聯繫。」

雖然目前學術界對於乾旱和地震的關係尚無定論，但孫士鋐稱，「有一點我認為是可以肯定的，即我們感受到的氣候變化和地球內部的地殼運動肯定有關聯。」

對於地震發生的規律性研究，孫士鋐表示，地震在空間上具有相對集中性的特徵，地震在時間上也有相對的活躍期和平靜期之分，「比如，一個時段集中在四川地區，一個時段集中在甘青地區，一個時段集中在華北地區等等，從全球來看，還有環太平洋地震帶、歐亞地震帶等等。就是說，在某一時段內，某一區域可能會集中出現，我們說四川地震多發，也只能說它在一段時間內多發，我們說華東華南地震較少，但也不能保證未來一百年，這一地區就肯定不發生地震。」

孫士鋐說，從地震研究來說，這種規律性現象較為明顯，但是要想科學解釋這些規律性現象，目前依然比較困難。