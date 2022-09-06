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社會 社會焦點 保障人權

合作吊蛤多年竟出事！3人慘成焦屍　老闆嘆：有提醒小心高壓電

記者林悅、蔡怡萍／台南報導

台南市七股區六孔碼頭往南500公尺處6日發生死亡工安事故，現場一輛吊車作業時不慎誤觸6600伏特高壓電，導致車內3名工人當場被電死，整台吊車也陷入火海，3人燒成焦屍，只有1人跳開逃過一劫。派遣吊車作業的老闆表示，在現場的4人先前已在這處魚塭操作過好幾次，平常要上工前也會提醒要注意上方高壓電，可能是這次吊臂不知為何升得太高才不幸誤觸。

▲▼台南吊蛤蜊誤觸高壓電3死，吊車老闆說法。（圖／記者林悅翻攝）

▲吊掛蛤蜊誤觸高壓電3人死亡，吊車老闆說法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

老闆表示，他接受附近魚塭主人委託，調派吊車到魚塭將蛤蜊吊起收成，並由他提供吊車，昨晚聯絡黃姓工人與其2名兒子、吳男共4人，從今天凌晨2時許開始到這處魚塭進行吊掛作業，到早上7時左右完成，要進行最後收尾工作時，卻不知道為何吊臂勾到上方高壓電線。

老闆說，吊車由黃姓爸爸駕駛到場，吊臂機是由大兒子操作，今天在現場的4人合作好幾年了，之前也曾經到這塊魚塭工作，操作模式都這樣，也沒發生過事情，平常也知道附近的高壓電很危險，上工前會提醒他們要注意安全，這次可能沒注意到吊臂升得比較高，才會誤觸發生憾事。

▲▼台南吊車勾到高壓電　3人被燒成焦屍。（圖／林悅翻攝）

老闆對於突如其來的意外也不知道該怎辦，只說都有投保團體險，每個人200萬，現場4個人都有保，他也說倖存的黃爸爸除了這2個兒子外，還有2個女兒，剩下的看該怎麼處理都會配合，會盡量提供家屬協助。

在場目擊意外的黃爸爸表示，在作業時吊車不慎碰觸到上方高壓電，他發現後立即跳開，轉身一看，見到小兒子觸電後也本能想跳車逃生，但為時已晚，高壓電流猛地竄身，大、小兒子及吳姓同事3人就在他眼前倒下，隨後吊車起火燃燒，3人無一生還。

▲▼台南吊車勾到高壓電　3人被燒成焦屍。（圖／林悅翻攝）

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