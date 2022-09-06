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「不要冤枉楊丞琳！」苦苓還原完整內容　逆風幫喊冤：別玻璃心

▲▼楊丞琳「在台沒什麼吃海鮮」稱奢侈　網友集體幫她恢復記憶。（圖／翻攝中國浙江衛視官方頻道YouTube）

▲楊丞琳「在台沒什麼吃海鮮」稱奢侈。（圖／翻攝自YouTube／中國浙江衛視官方頻道）

記者曾筠淇／綜合報導

楊丞琳日前在大陸節目上說，「我在台北長大，但我是廣東人。」此話引發爭議，結果接著又說「其實吃海鮮是奢侈的在那（台灣）。」眼見楊丞琳因這席話被罵爆，作家苦苓稍早則發文還原節目上的對話，並幫忙喊冤「請大家不要冤枉楊丞琳！」

苦苓在臉書上貼文直呼，「請大家不要冤枉楊丞琳！」因為在節目中，楊丞琳是說自己小時候的家境不好，吃到海鮮很困難，「並不是說台灣人都很難吃到海鮮。」

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至於說自己是廣東人這部分，苦苓表示楊丞琳的祖籍在廣東，而先生是安徽人，「並沒有任何否定台灣的意思！」苦苓最後也說，大家至少先把影片看完再開酸，「不要那樣玻璃心好嗎？」

貼文曝光後，底下網友看法不一，「其實我覺得她說她小時候家境不好，所以覺得吃海鮮覺得很奢侈是沒什麼問題，但加了『在台灣』我就真的覺得不妥」、「我有去看影片，老實說她就說家境不好，很少機會吃到海鮮，但她還特地加了在台灣這邊，真的超故意」、「沒錯，大家都放大言論，酸言酸語」。

還原大陸節目上的對話，楊丞琳被問及「丞琳你台灣人怎麼沒吃過（豆腐魚）？」郭文標便說「沒有的，台灣沒有豆腐魚的！」這時楊丞琳則回應，「沒吃過，其實我在台灣沒吃過什麼海鮮，早年家裡的經濟壓力也挺大的，其實吃海鮮是奢侈的在那。」

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