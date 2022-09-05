陳時中團隊曝光！媒體人酸政二代聯軍　他曝工作內容：苦力活都少不了

▲台北市長參選人陳時中。（圖／記者姜國輝攝）



記者杜冠霖／台北報導

議員徐巧芯5日貼出一份陳時中競選辦公室通訊錄，也讓陳時中團隊陣容意外曝光，媒體人朱凱翔酸這是政二代名單，部分成員為行政首長子女，對此，綠營人士透露，這些幕僚多是基層黨工，這次選戰借調至競辦幫忙選舉，也都是在處理基層的事務工作，搬椅子等苦力活都少不了，而平時他們都很低調，不會因為家庭背景就有所差異。

對於陳時中近期動作頻頻，徐巧芯質疑，自己先前就懷疑他的團隊是不是有人要害陳時中？怎麼會有一個要選台北市長的每天在「改人設」？結果今天收到一份上面寫著陳時中2022市長競選辦公室的通訊錄，仔細一看，「社群網路部的頭牌原來又是焦糖陳嘉行！」

徐巧芯指出，陳時中的「網路人設」，原來又是焦糖？最近一直覺得陳時中的臉書很奇怪。比方說GAYBAR親親的留言，說得一副自己有在看BL劇一樣，「我對BL劇沒有意見，但我不覺得陳時中有看過；又或者是被打扮成粉紅貓咪，後來再扮成偷窺狂⋯⋯」

對於該份名單，朱凱翔表示，徐巧芯公佈的這份通訊錄，第一時間大家把焦點都放在「空軍元帥」焦糖身上，但耐人尋味之處，遠不只於此，「基本上，陳時中的團隊，就是英系，政二代聯軍。」

朱凱翔介紹，行政部蔡舒景，是法務部次長蔡碧仲女兒、網路社群部許喻理，是司法院長許宗力女兒、候選人部姚雨靜，是前考試院長姚嘉文女兒、新聞部徐慧娟，是內政部長徐國勇女兒、文宣部陳彥安，是參選人陳時中兒子、活動部藍佑倫，是台北市民政局長藍世聰兒子，還有「厭世姬」彭維昭，與「小英女孩」林聿禪。

對於通訊錄名單，綠營人士表示，這些幕僚多是基層黨工，這次選戰借調至競辦幫忙選舉，也都是在處理基層的事務工作，搬椅子等苦力活都少不了，而平時他們都很低調，不會因為家庭背景就有所差異。