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快訊／徐巧芯曝光競辦通訊錄　陳時中競辦怒批侵害隱私

▲▼台北市議員徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員徐巧芯。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨議員徐巧芯5日晚間透過臉書公布一份陳時中競選辦公室通訊錄，揭露競辦社群網路部的「頭牌」就是「焦糖哥哥」陳嘉行，對此，陳時中競辦晚間發佈聲明痛批侵害隱私，嚴正要求徐巧芯立即撤下臉書照片並對受到侵害的人員道歉，並隔空向國民黨台北市長候選人蔣萬安喊話表示，勿再以骯髒選舉手段帶壞選風，還台北市民一場有水準的選舉」。

徐巧芯今天晚間公布陳時中競選辦公室通訊錄；親藍粉專「不演了新聞台」也發文指，第一時間大家把焦點都放在「空軍元帥」焦糖身上，但耐人尋味之處，遠不只於此，並揭露各個幕僚的「家世背景」指，行政部蔡舒景是法務部次長蔡碧仲女兒，網路社群部許喻理是司法院長許宗力女兒，候選人部姚雨靜是前考試院長姚嘉文女兒，新聞部徐慧娟是內政部長徐國勇女兒，文宣部陳彥安是參選人陳時中兒子，活動部藍佑倫是台北市民政局長藍世聰兒子，還有「厭世姬」彭維昭，與「小英女孩」林聿禪，質疑「基本上，陳時中的團隊，就是英系，政二代聯軍」。

對此，陳時中競選辦公室晚間發布聲明痛批，嚴厲譴責徐巧芯侵害他人隱私，陳時中競選辦公室對蔣萬安「身為立法委員」卻縱容團隊知法犯法，如此侵害他人隱私的行為，表達嚴厲譴責，蔣萬安日前才說要防偷窺，現在卻縱容團隊公布別人隱私，說一套做一套，帶壞選舉風氣。

陳時中競選辦公室表示，選舉的主軸應當是提政見、論述政策，然而，國民黨居然以涉及違反《個人資料保護法》、洩漏陳時中競選團隊內部個人資料的方式，來做一些無謂的連結與指涉，毫不可取，嚴正要求徐巧芯立即撤下臉書照片並對受到侵害的人員道歉，並敬告蔣萬安及其競選團隊，勿再以骯髒選舉手段帶壞選風，還台北市民一場有水準的選舉。

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