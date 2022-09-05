她曝一殯拆除案早該執行　怒批黃珊珊政見「柯規黃隨」：只證明無能

▲無黨籍台北市長黃珊珊。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

無黨籍台北市長參選人黃珊珊日前提出，當選後第一件事就是拆除北市第一殯儀館，將4580坪的空間綠化還給市民。民進黨立委吳思瑤表示，北市有三位副市長，督導民政局殯葬處的就是黃珊珊，痛批她「該做的事任內沒做或沒做好，現在竟敢高調拿來做政見，黃珊珊每提一個政見，都只是證明她多一項的無能。」

對於黃珊珊提出拆除一殯，吳思瑤表示，候選人提政見，應該是證明自己有能力、有願景，「但黃珊珊每提一個政見，都只是證明她多一項的無能。目前為止黃珊珊提的政見，都是『柯規黃隨』，皆驗證了這些政策的執行都是『姍姍來遲』！」

吳思瑤指出，北市有三位副市長，督導民政局殯葬處的就是黃珊珊，「拆一殯」不是柯文哲的創見，她當議員時早在郝龍斌任內就開始討論，「黃珊珊提當選後拆一殯，實在很敢說，該做的事任內沒做或沒做好，現在竟敢拿來高調做政見，市民給了柯文哲八年，給了黃珊珊近三年的副市長權力，若不是無心，真的就是無能了！」

另外，吳思瑤更提出以下四點質疑，包括：

第一、一殯廢止之後要做什麼使用，任期當中為什麼到今天還沒有做好計劃？相關的都市計劃變更，以及新空間用途設計規劃，該做的都「姍姍來遲」沒有進行？

第二、拆一殯後真的只能做公園？一殯並不是只有4580坪，一殯用地其實包括民權東路二段135巷、建國北路三段22巷、民權東路、建國北路所圍的這個大街廓，約有6800坪。除了現在的殯儀館以外，其它都是需要更多建設支持的待更新地區；所以，一殯除役後，應該思考整個街廓更新，從都市再生的高度介入才有意義。

第三、依據既定政策期程，二殯工程原訂今年完成，一殯也應該在柯任內完成拆除，然而兩項政策執行都跳票。在黃珊珊督導的手上，二殯工程延宕、一殯拆除連帶停滯，「妳要不要為工程延宕說明一下？表達督導不周的歉意？」

第四、二殯擴建延伸之交通問題，沒有任何配套方案；使用量的擴充勢必帶來嚴峻的交通衝擊，影響所及將擴及區域性而非單點，「妳任內依舊交了白卷，難道要像內湖交通一樣，重蹈覆轍？再甩鍋他人？」

針對拆除北市第一殯儀館一事，黃珊珊表示，柯市府任內已改建二殯，預計明年中完工，未來會將二殯打造為殯葬園區，規劃以自建或BOT方式蓋棟新大樓，讓殯葬業者進駐，統一管理。至於一殯拆除進度，黃珊珊強調，北市府目前已經編列預算，並且送入台北市議會，「這個明年一定會執行，一定要做成。」