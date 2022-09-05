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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營酸陳時中團隊「政二代聯軍」　他酸：跟蔣三代比是小巫見大巫

▲▼蔣家政三代手搖旗。（圖／翻攝林鶴明臉書）

▲蔣家政三代手搖旗。（圖／翻攝林鶴明臉書）

記者杜冠霖／台北報導

議員徐巧芯5日貼出一份陳時中競選辦公室通訊錄，也讓團隊陣容意外曝光，媒體人朱凱翔指出部分成員為行政首長子女，酸這是「政二代名單」，對此，民進黨副秘書長林鶴明表示，這些年輕幕僚從不把老爸名字掛嘴上，更是從小幕僚幹起，反觀國民黨公然包裝蔣萬安「三代」身分，「國民黨蔣家第三代，現在可是躺著在選台北市長，人家這種才是好命好嗎？」

對於陳時中競選團隊被指是「政二代聯軍」，林鶴明表示，國民黨公然包裝蔣萬安「蔣家三代」的身分，真是令人驚艷不已。相較之下，「在那邊說阿中總部裡的民進黨政二代如何如何，實在是大巫見小巫。」

林鶴明指出，拜託，只要認識陳時中總部那幾位的，都知道那幾位從來不把老爸的名字掛嘴上，「更是從小幕僚幹起，拿錄音筆、寫新聞稿、訂杯水、手搖旗、送公文，每個都是苦幹實幹，送去任何地方都會是很優秀的幕僚。」

對於「政二代聯軍」指控，林鶴明表示，陳時中競總的年輕幕僚，不論家裡有沒有政治背景，自己所認識的沒有一個不是這樣一步一步練出來的。更何況，民進黨的傳統是誰在選舉，「大家會去支援幫忙，這有什麼好大驚小怪的？」

林鶴明透露，很多競選幕僚更是本來有自己的專業工作，但為了挺候選人，暫時放下自己的事業來幫忙的更大有人在，「國民黨蔣家第三代，現在可是躺著在選台北市長，人家這種才是好命好嗎？」

對於通訊錄名單，綠營人士表示，這些幕僚多是基層黨工，這次選戰借調至競辦幫忙選舉，也都是在處理基層的事務工作，搬椅子等苦力活都少不了，而平時他們都很低調，不會因為家庭背景就有所差異。

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