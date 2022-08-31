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退場審議會今第一次開會　下週二將公布首批專輔學校名單

▲▼ 教育部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部預計下週二召開退場審議會，並公告首批專輔學校名單，提供各界參考。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

私校停招、停辦消息頻傳，不少學生與家長都擔心誤上即將沉沒的私校，教育部今（31日）召開第一屆退場審議會的第一次會議，今天主要討論審議專輔學校的程序討論，包括建立發言人機制，並未審查專輔學校，預計下週二、三再召開會議進行審查，並公布專輔學校名單，提供各界參考。

受到少子化影響，私校學生人數大減，因此停招、停辦或被列為專輔學校的消息頻傳，不少學生與家長擔憂，未來就讀大學可能念不完4年，立法院在4月三讀通過「私立高級中等以上學校退場條例」，教育部也緊鑼密鼓進行相關配套，包括公告訂定「高級中等以上學校退場審議會組織及運作辦法」，明定教育部組成私立高級中等以上學校退場審議會，審議會召集人由教育部次長兼任。

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▲▼高苑科大。（圖／摘自高苑科大臉書）

▲包括高苑科大在內等已經被教育部列為專輔學校，將是下週審議會優先審查對象。（圖／摘自高苑科大臉書）

而教育部也在今天召開「教育部第一屆私立高級中等以上學校退場審議會」（退場審議會）第1次會議，由召集人教育部政務次長劉孟奇主持，25名委員中有22名出席，會議中也討論「專案輔導學校審議重點及原則」、「專案輔導學校之改善期間審議原則」等6個案由，並決議同意退場審議會設秘書小組辦理會議行政作業，以及建立發言人機制。

今天會議並沒有討論專案輔導學校名單，據了解，退場審議會預計在下週二、三再次召開會議，將會討論專輔學校，包括高苑科大在內等已經被教育部列為專輔學校，將是審議會優先審查對象，最快下週二當天首批專輔學校名單就會出爐。

而根據教育部規定，在條例公告後被認定是專輔者，改善期為二年，但在條例公告實施前已經納為專輔學校者，若仍被退審會認定為專輔學校，最多只有一年改善期，但狀況惡劣者，改善期可能短到只有一或三個月，若屆時仍未改善，教育部可在下學年令全部停招。

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