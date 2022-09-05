王必勝重申：採購BA.5雙價疫苗「在考量內」　親曝疫苗過剩解方

▲指揮中心指揮官王必勝 。（圖／指揮中心提供）



記者嚴云岑／台北報導

指揮中心順利購得莫德納次世代疫苗，卻因其作用為對抗BA.1而非BA.5引發爭議。指揮中心今（5）日請來專家諮詢小組召集人張上淳為疫苗效力背書，指揮官王必勝更提到，當時與莫德納簽約時，就保留購買更新世代疫苗的彈性與空間，BA.5雙價疫苗也在考量內。

王必勝表示，美國通過BA.5雙價疫苗，只要收到莫德納充足資料並進行審查後，指揮中心就會購買，至於何時會進來？何時開打？因牽扯審查與供貨問題，目前無法確定。他表示，本月底將開打BA.1雙價疫苗，研究已指出中和抗體效力比原始株疫苗高出1.7倍，建議符合接種條件的脆弱族群，如長者、免疫不全者可先行接種，以免增加潛在風險。

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王必勝另提到，歐洲藥品局已於9/1通過BA.1雙價疫苗，當局也提到無論是原始株或即將開打的BA.1雙價疫苗，都可預防新冠變異株造成的重症死亡率，因為無法預測未來病毒變異，建議民眾不應等待次世代變異株；加拿大衛生部也有類似建議，希望藉由國際措施提供民眾參考。

不過，若BA.1雙價疫苗若順利於9月底開打，勢必會壓縮民眾對原始疫苗施打意願。被問及是否會開放原始株供50歲以下的年輕族群作為第四劑使用？王必勝表示，新疫苗必須跟國際搶購，疫苗過剩是必然現象，原則上希望國人都可打的到，下午ACIP專家小組會議後，會研究是否開放國人進一步施打。

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