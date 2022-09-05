採購BA.1雙價疫苗遭批！張上淳拿「莫德納送審資料」澄清保護效力

▲指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。（圖／指揮中心提供）



記者嚴云岑／台北報導

指揮中心順利購得莫德納次世代疫苗，卻因其作用為對抗BA.1而非BA.5引發爭議。專家諮詢小組召集人今（5）日親赴指揮中心澄清，依美國9月公佈資料，就第三、四劑僅接種原始株疫苗，4個月內保護力仍有4成以上。含有BA.1雙價疫苗中和抗體效價比為原始株疫苗效價比值為1.7倍，對於防範住院與重症死亡都有很好的效果。

指揮中心指揮官王必勝上週表示，次世代疫苗主要有兩種劑型，「原型株+BA.1」是近期剛出來的疫苗，已完成第二、三期臨床試驗，核准使用國家有英國、瑞士、澳洲、歐盟、加拿大與台灣。另一款次世代疫苗則為「原型株+BA.4/BA.5」，目前只有動物試驗，輔以BA.1臨床試驗作佐證。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張上淳今表示，依莫德納提供給食藥署的資料顯示，「原型株+BA.1」雙價疫苗接種29天後，BA.4、BA.5中和抗體效價結果，雙價疫苗為985.4，原型疫苗株為588.4，中和抗體幾何平均效價比值（GMR）為1.68倍；若單獨取未曾感染的受試者計算，中和抗體效價則較接種原型株增加1.69倍。

不過，張上淳也提到，因為疫苗較新，受試者僅300~400人，因此審查僅看28天中和抗體效價變化作為審查依據。

針對資深媒體人趙少康質疑BA.1雙價疫苗保護力不足，張上淳舉美國9/1公佈資料回應，對於免疫功能正常的18歲以上成人，在Omicron流行期間，預防住院疫苗保效果，在完整原始病毒株3劑疫苗接種，4個月內保護效果為49%、4個月以上則為34%。另對接種第四劑的50歲以上成年人進行追蹤，在接種2個月內保護力為60%，接種2~4個月為56%。

至於免疫功能不全的18歲以上病人，在接種3劑單價疫苗後，在Omicorn流行期間可達到71%保護力、3個月以上保護力也有41％。

「換句話說，許多國家都認為在沒有雙價疫苗前，鼓勵接種第三、四劑依然可以預防重症、死亡。」張上淳提到，雙價疫苗並無直接保護效果資訊，只能由中和抗體比例1.7倍加上原始病毒株進行推估，由此可知，內含BA.1與原始株的雙價疫苗，對於防範住院與重症死亡都有很好的效果。

▲莫德納次世代疫苗對BA.4、BA.5保護力。（圖／指揮中心提供）

►台灣首賣！日本原汁原味【花月嵐】大蒜拳骨拉麵禮盒組搶購中！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！