快訊／死亡+31！本土+23931　另增172例境外移入

記者嚴云岑／台北報導

本土疫情連續7天破3萬例止步！中央流行疫情指揮中心今（5）日公布新增2萬3931例本土病例，另增172例境外移入，確診病例中增31例死亡。死亡個案中有一名40多歲女性，接種過3劑疫苗，快篩陽性隔天就過世。中重症個案中也增1例MIS-C男童，所幸經治療後病況好轉，已於9/2出院。

指揮中心表示，今日新增之23,931例本土病例，為11,118例男性、12,807例女性、6例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(5,329例)，臺北市(3,016例)，桃園市(2,884例)，臺中市(2,528例)，高雄市(1,862例)，臺南市(1,400例)，彰化縣(994例)，新竹縣(856例)，新竹市(619例)，屏東縣(611例)，苗栗縣(610例)，雲林縣(494例)，宜蘭縣(493例)，花蓮縣(460例)，基隆市(433例)，南投縣(327例)，嘉義縣(323例)，嘉義市(218例)，臺東縣(204例)，澎湖縣(124例)，金門縣(122例)，連江縣(24例)。

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▲9/5新增確診。（圖／指揮中心提供）



指揮中心指出，今日新增31例本土病例死亡個案，為17例男性、14例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、29例具慢性病史、21例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月21日至9月2日，死亡日期介於5月26日至9月2日。

指揮中心說明，今日新增172例境外移入個案中，為87例男性、85例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，分別自越南(6例)，印尼及香港(各3例)，日本及泰國(各2例)，中國、土耳其、韓國、新加坡、德國、菲律賓及印度(各1例)移入，另149例感染國家調查中。入境日期介於今年8月5日至9月4日。

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