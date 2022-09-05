「公廁偷窺片」遭炎上　陳時中：很抱歉拍攝技巧引發誤會

▲陳時中今天上午接受媒體聯訪。（圖／記者周宸亘攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中3日端出「公廁三寶」政見，允諾將北市府轄管公廁全面更新為免治馬桶，但宣傳片偷窺畫面遭輿論砲轟是把性騷擾當有趣，而後團隊也緊急更換影片版本。陳時中5日上午前往大稻埕慈聖宮參香前受訪說，「對於拍攝技巧引發的誤會，我們感到很抱歉」。

媒體今天聯訪時關注，針對近期馬桶政策的宣傳影片，陳時中團隊事前是否有看過腳本？這是由外面的公司還是競選團隊來拍攝的？陳時中說明，當然整體的拍攝是請專業的團隊在拍攝，整體設計是競選團隊在設計，大家得到一些反應後，團隊立刻就修正，免得希望公廁進步、安全健康的議題被掩蓋住了，並對引發大家誤會表示歉意。

媒體追問，台北市前副市長黃珊珊評論此事是「教壞小孩，不能當作兒戲」？陳時中說，他沒有當作兒戲，因此慎重的道歉，並將影片下架修正；至於國民黨窮追猛打，要求民進黨要道歉，是否讓政策失焦？陳表示，還是要回歸政策的一個主題，光是這樣的責備，並不會讓人家來當選，重要的是要提出政見，看市民怎麼樣才會好，這個政見的主軸很清楚：如何提高公共廁所的安全和衛生，免治馬桶是其中的一環。