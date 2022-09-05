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台灣人潔癖障礙難破！　專家曝免治馬桶「染性病機率」

▲▼免治馬桶。（圖／記者劉維榛攝）

▲免治馬桶示意圖。（圖／資料照片）

記者邱晟軒／綜合報導

民進黨籍台北市長參選人陳時中日前拋出「廣設公廁免治馬桶」政見，引發各界熱議，不過有不少民眾質疑坐式馬桶恐釀性病感染。對此，毒理專家招名威認為，免治馬桶在台灣執行上確實不容易，其中，背後最大原因在於台灣民眾「潔癖」問題。

針對免治馬桶議題，招名威5日在臉書發文表示，「我真心覺得免治馬桶這事，在台灣要執行真的不容易，提出這個問題的阿中部長確實勇氣可嘉」，畢竟這要解決的不是接觸實際感染不感染的問題，而是，大家心中潔癖的問題。

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許多民眾擔心生殖器接觸會感染性病？招名威說明，機率不高，甚至可以說是微乎其微，因為性病的傳播大部分都是血液傳播，不會純粹是接觸就中標，從日本長年執行的狀況來看，就可以知道結果了；再者，台灣其實很多私人單位也都早換裝免治馬桶了，是不是有真的增加性病患者？好像沒有吧。

▲▼陳時中推「公廁三寶」新政見，要為北市7200個公廁馬桶全數換成免治馬桶。（圖／翻攝陳時中YouTube）

▲陳時中力推「公廁三寶」新政見，要為北市7200個公廁馬桶全數換成免治馬桶。（圖／陳時中YouTube）

至於免治馬桶是否可行？招名威認為，在台灣實行這政策不易的原因主要還是「潔癖」的問題，這是觀念問題，是一個主觀意識，不是衛生問題，試問在使用坐式馬桶的時候，有誰不會對馬桶會接觸皮膚的部分瘋狂噴酒精、消毒水？有誰不會在坐蓋上面舖滿滿的衛生紙？

招名威表示，不過這些問題並不是不能解決，真心害怕生殖器會間接接觸的，不妨建議馬桶廠商把廁所前端加寬幾公分，像在美國使用的馬桶，前端就特別的長。

招名威指出，公廁裝設免治馬桶確實疑慮不少，但我們使用前還是需要注意幾個細節，一來衛生單位可以告知大眾水的來源，確保水是乾淨的；二來定時清潔噴頭，確保噴頭上不會沾滿便便；第三，不喜歡沖屁屁的，其實也可以不要使用這個功能；第四，仍可以維持一間廁所保留一到兩個蹲式馬桶，別剝奪了喜歡蹲著便便的人的權利。

▼免治馬桶示意圖。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲▼ 免治馬桶,廁所。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

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