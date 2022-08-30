張善政稱研究案「只是整理資訊」　台大學弟批：好像抄襲理所當然





▲張善政。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者蘇晏男／新北報導

國民黨桃園市長參選人張善政被踢爆，過去擔任宏碁副總期間，向農委申請的5736萬元研究經費，但產出的報告卻各種抄襲。對此，身為張善政台大土木系學弟的民進黨秘書長林錫耀30日表示，用膝蓋想也知道，這委託案絕非這麼簡單，抄襲不但不道德，也違法，政府的錢也不能這樣隨便被領走、花用，奉勸張善政開一場一至兩小時記者會說清楚。

《鏡週刊》報導，張善政擔任宏碁副總時，以計畫主持人身分向農委會申請3年研究計畫，總額達5736萬，但產出的報告卻各種抄襲，包括英翻中、簡轉繁、抄雜誌、抄論文等。

對此，林錫耀30日替民進黨新北市長參選人林佳龍站台時表示，張善政是他台大土木系學長，是一位留美博士，當計畫主持人接農委會案子，「我沒有意見」，但張竟然研究計畫東抄西抄，卻辯解是農委會是委託他做資料蒐集，好像他抄襲是理所當然。

林錫耀說，政府發5700多萬，難道是要請人抄東西、做資料抄襲嗎？用膝蓋想也知道，絕對不是這麼簡單的委託案。

林錫耀奉勸張善政，應該開一場一至兩小時的記者會，好好說明清楚，也讓大家問清楚、問到飽，到底能不能禁得起檢驗，就是這個時候。

張善正曾在前新竹市長林智堅深陷論文抄襲爭議時，曾說「政治人物的誠心非常重要」，林錫耀引述此話，盼張善政能夠面對這問題、接受社會檢驗；林說，畢竟抄襲不但不道德，也違法，政府的錢也不能這樣隨便被領走、花用。

對於被踢爆研究案抄襲，張善政稍早強調，計畫案只是為了整理國外農業電子化的資訊，介紹給農委會底下研究單位，並非論文研究或是開發新技術，性質不同。