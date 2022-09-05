馬祖西莒島觀光資源缺乏　洪申翰：應推10年規劃

▲洪申翰近期前往馬祖。（圖／翻攝自洪申翰臉書）

記者呂晏慈／台北報導

迎戰地方選舉，民進黨今年首度提名連江縣長候選人李問，也是首度提名「九合一」各級民代、鄉長及村長，不分區立委洪申翰趕在立法院開議前親赴馬祖，持續在馬祖北竿、南竿、西莒、東莒跑行程。他5日分享，越來越多國際旅遊業者與遊客追求低碳旅遊、高品質的觀光行程，而馬祖列島其實有這樣的實力。

馬祖文化傳播交流協會與財團法人青平台基金會於近期在馬祖舉辦「『慢活』做為西莒觀光發展的可能性？」講座活動，邀請馬祖文傳會總幹事陳廷豪、西莒資深導遊陳善澔與洪申翰出席座談。

洪申翰會中談及，雖然他是不分區立委，但過去兩年半認養連江縣做為責任選區之一。他觀察，在全球暖化與極端氣候的影響之下，追求低碳與淨零碳排成為國際趨勢，在旅遊方面，越來越多國際旅遊業者與遊客追求低碳旅遊、高品質的觀光行程，而馬祖列島其實有這樣的實力，但需要各種政策配套到位，未來將盡力協助。

洪申翰強調，近期因為台海情勢緊張，國際媒體都相當關注金馬地區，如果過去觀光權責單位有以5年到10年為一個尺度規劃國際觀光旅遊願景，相信西莒與馬祖列島可以有更強力的關注度，把危機化為商機。

李問補充，西莒要發展觀光旅遊、做慢活旅遊等發展，產業用地與規劃與地目議題，需要更加重視與調整，接下來，也會積極與中央執政部會反應相關問題，一起找尋屬於西莒特色的生態觀光模式，讓更多離鄉的馬祖人返鄉耕耘與生活。