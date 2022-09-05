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社會 社會焦點 保障人權

中山高2大車追撞1車翻邊坡　北上嚴重回堵用路人哀號

記者楊熾興／桃園報導

▲國1北上清晨發生大型車輛追撞事故。（圖／國道警方提供）

▲國1北上清晨發生大型車輛追撞事故。（圖／國道警方提供）

國道1號北向44.2公里桃園往林口上坡路段，5日清晨發生2部大型車輛追撞事故，被撞大貨車翻覆外側邊坡，警方立刻調派巡邏車前往處理，並通知119派救護車，警消到場後協助受傷2名駕駛送醫，傷者經醫師救治後已無大礙，但北上車輛卻一度回堵約21公里。有網友哀號，內壢(57km)北上50分鐘還沒到國道2號機場系統，真是塞爆了。

▲被追撞大貨車翻落邊坡。（圖／國道警方提供）

▲被追撞大貨車翻落邊坡。（圖／國道警方提供）

國道警方表示，28歲的莊姓男子駕駛營業半聯車上午5時43分許，行經北向44.2公里桃園往林口上坡路段，疑似未注意車前狀態追撞由42歲張姓男子駕駛的營大貨車，張男車輛受撞擊後翻覆於外側邊坡，所幸張男有依規定繫上安全帶自行脫困。2名駕駛均受輕傷意識清楚送林口長庚長庚醫院，經醫師診治後無大礙，駕駛人經警方施以酒測，未有酒精濃度反應，但卻造成車輛嚴重回堵，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

▲▼警方調來大型吊車將事故車輛吊離。（圖／國道警方提供）

▲▼警方調來大型吊車將事故車輛吊離。（圖／國道警方提供）

▲▼警方調來大型吊車將事故車輛吊離。（圖／國道警方提供）

由於肇事車輛為大型車輛，需大型起重機拖吊作業，目前回堵至中壢。通知警廣及交控中心，提醒用路人注意路況。警方呼籲用路人應遵守交通安全規則，行車應保持安全距離、隨時注意前方動態，未注意車前狀態為國道十大肇事因素第2位，國道轄線110年因未注意車前狀態肇事共6,301件，駕車務必要注意前方動態及自身精神狀況，切勿疲勞駕駛，以維護自身及他人的行車安全。

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