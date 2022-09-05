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告別式現場曝！2勇警「遺照露燦笑」家屬哭紅眼　蔡英文親頒褒揚令

▲▼ 台南2殉職警員告別式 。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南2殉職警員告別式 。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、陳韻如／台南報導

台南市市警二分局警員涂明誠、曹瑞傑因公英勇殉職，而告別式於今（5）日上午舉行。現場佈置莊嚴肅穆，兩名警員的遺照擺放在靈堂正中央，背板上寫著勇警無懼、精神永耀等字，讓親友看了格外不捨，而總統蔡英文也親赴現場致哀，並頒發褒揚令。

員警凃明誠、曹瑞傑22日當天接獲一起機車竊案，在追查偷車逃犯時，不幸遭到自明德外役監脫逃的逃犯林信吾挾持割喉奪槍，2警均英勇殉職。事後林信吾展開逃亡，警方追查後於23日凌晨4時許在新竹客運站將林嫌逮捕歸案。殺警案一口氣造成2警殉職，案情曝光後震驚全台社會。

▲▼ 台南2殉職警員告別式 。（圖／記者林悅翻攝）

▲總統蔡英文親赴現場致哀 。（圖／記者林悅翻攝）

今2殉職警將於台南市殯葬管理所景行廳舉行告別式，並進行頒發褒揚令、楷模獎章、卓越市民、追晉巡官職務、覆蓋國旗及警旗等榮典，透過現場畫面可以看到，親友們神情哀戚，看著靈堂前2名警員的遺照，各個哭紅雙眼，場面相當哀戚。

▲▼ 台南2殉職警員告別式 。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼台南2殉職警員告別式，蔡英文親赴現場致哀。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼ 台南2殉職警員告別式 。（圖／記者林悅翻攝）

總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、台南市長黃偉哲稍早也親赴現場致哀，並頒發褒揚令等。警方指出，因現場空間座位有限，且儀節隆重，在尊重家屬表達隆重低調之意見，9時至9時40分之榮典時段，景行廳會場僅由涂、曹兩家至親家屬及治喪委員會之機關團體代表觀禮，同時為了讓到場關心的好朋友們也能參與悼念，另特別商借開放崇德廳、光德廳等兩處場所，並備有座位、茶水，以實況轉播典禮方式供至親以外之親朋好友及治喪委員會以外之機關團體來觀禮使用，盼過程能祥和平順、圓滿順利，讓2位勇警一路安息好走。

▲▼ 台南2殉職警員告別式 。（圖／記者林悅翻攝）

▲警察同仁列隊告別兩名英勇警員。（圖／記者林悅翻攝）

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