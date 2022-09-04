桃園刺青爸槍殺2男！全國警力出動　國道壓制畫面曝光

台中第六分局2名員警傳出今（4）日凌晨2點，在巡邏車裡執行守望勤務時打盹、滑手機，被路過民眾拍下，緊貼車窗拍攝員警還沒查覺，認為員警警覺性太低檢舉，最後2員皆被分局懲處各2次申誡。2段加起來大約1分多鐘的影片曝光，民眾撐傘拿著手機靠近巡邏車，拍下駕駛座員警正在使用手機，另名員警在副駕駛座打瞌睡，距離不到10公分，2員警都沒有發現。