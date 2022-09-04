桃園刺青爸槍殺2男！全國警力出動　國道壓制畫面曝光

記者楊熾興、鄒鎮宇／桃園報導
桃園36歲的蘇姓男子1日晚間疑似以手槍朝27歲陳姓、28歲楊姓男子頭部開槍後逃逸，於4日晚間6時30分許在國道3號北上277公里處將其逮捕，依殺人罪嫌移請桃園地方檢察署偵辦。
▲蘇男在國道上被壓制逮捕。（圖／記者楊熾興翻攝）
警方表示，蘇嫌為規避查緝迅速轉移躲藏，桃園市政府警察局與刑事警察局、國道高速公路警察局、彰化、嘉義、台南、屏東、花蓮等縣市政府警察局密切配合、通力合作，4日18時30分於國道三號雲林縣古坑路段（北上277公里處）攔查蘇嫌座車，將蘇嫌逮捕到案，全案蘇嫌依照殺人罪嫌移請桃園地方檢察署偵辦。
▲▼全國警力合作緝凶 ，讓冷血槍手落網。（圖／記者楊熾興翻攝）
桃園分局分局長黃富村表示，本案發生後，依據相關事證鎖定蘇姓男子涉嫌重大，立即組成專案小組追查，並報請桃園地檢署指揮偵辦。
黃富村表示，感謝刑事警察局、國道公路警察局、彰化縣、嘉義市、台南市、屏東縣、花蓮縣等縣（市）政府警察局與桃園市政府警察局通力合作，順利於今天晚間6點30分左右，在國道3號北上277公里處攔獲蘇男所乘坐車輛，蘇男將依照殺人罪移請桃園地檢署偵辦。
▼桃園分局分局長黃富村。（圖／記者楊熾興翻攝）
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