手機「緊貼車窗」錄警察打瞌睡畫面曝　台中2警沒發現遭申誡

記者許權毅／台中報導

台中第六分局2名員警傳出今（4）日凌晨2點，在巡邏車裡執行守望勤務時打盹、滑手機，被路過民眾拍下，緊貼車窗拍攝員警還沒查覺，認為員警警覺性太低檢舉，最後2員皆被分局懲處各2次申誡。2段加起來大約1分多鐘的影片曝光，民眾撐傘拿著手機靠近巡邏車，拍下駕駛座員警正在使用手機，另名員警在副駕駛座打瞌睡，距離不到10公分，2員警都沒有發現。

▲台中2警深夜執勤打瞌睡，被錄下還沒發現遭申誡2次。（圖／民眾提供，下同）



4日凌晨受到軒嵐諾颱風影響，外頭雖風雨交加，值班員警仍需在外執行勤務，卻傳出民眾檢舉台中第六分局員警在車內「閉目養神」，一位民眾凌晨2時許經過西屯區青海南街某KTV附近時，發現巡邏車內2名員警正在滑手機、打盹，還用手機貼近車窗拍攝，距離相當靠近，裡頭兩名員警卻沒有發現。

台中第六警分局證實此事，並表示經調查，韓姓與洪姓員警於青海南街執行守望勤務時，因當日天氣狀況不佳下著大雨，員警改於巡邏車內執行守望，而韓員在駕駛座使用手機、洪員在副駕駛座假寐，未落實勤務且欠缺警覺性，已由督察組查處，涉違反勤務紀律依規定議處嚴懲，各核予申誡2次處分。

▲第六分局表示，2員涉違反勤務紀律依規定議處嚴懲，各核予申誡2次處分。（圖／記者許權毅拍攝）

