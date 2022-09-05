反制LINE新功能@ALL！「簡單2步驟」秒靜音　重要訊息變色不怕漏

▲安卓手機已支援「@ALL」功能。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

LINE的標記功能很方便，群組中常常有人會使用，不過日前支援「@ALL」功能後，卻反而引發網友抱怨，因為一旦可以一次性標記所有人，群組可能就會狂跳通知、變得很吵。目前雖然沒辦法將「@ALL」的功能關閉，但如果不想一直被打擾，不妨參考下述2大步驟。

步驟一：關閉「有人標註我時提醒」

LINE標記的相關提醒通常預設為開啟，如果想要關閉，可以點選「設定」，並從中找到「提醒」，只要將「提醒規則」第2項的「有人標註我時提醒」關閉，別人怎麼標記都不會吵到自己。

▲▼用戶可自行關閉「有人標註我時提醒」。（圖／翻攝自LINE官方blog）

步驟二：設定「關鍵字提醒」

不過，如果將「有人標註我時提醒」關閉，很可能會遺漏重要訊息，所以這時就可以額外設定「關鍵字提醒」，當未讀訊息包含這些關鍵字，即會顯示藍色字來提醒用戶。

▲用戶可設定關鍵字。（圖／記者曾筠淇翻攝）

用戶點選「設定」後，從中找到「聊天」，裡面有個「關鍵字提醒」，最多可設定20組關鍵字。

▲▼訊息會用藍色顯示。（圖／記者曾筠淇翻攝）

不過，步驟二目前只能在電腦上設定，手機版只能單純關閉「標註提醒」的功能。手機關閉標註提醒步驟如以下：

1.點選主頁右上方齒輪形狀的「設定」

2.下滑找到「一般」並點選「提醒」

3.進入提醒後，找到「訊息」中的「標註提醒」並將其關閉

▲手機目前僅能關閉「標記提醒」。（圖／記者曾筠淇翻攝）

事實上，目前「@ALL」功能尚無法關閉，且就算不更新LINE，也只是無法使用該功能，仍會被標記。電腦版只要更新至7.11（含）以上，就可以使用LINE的此功能，另外安卓手機也已有此功能，iOS系統則還沒上線。

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