打LINE電話「會先傳訊息問？」　網喊1舉動巨雷：會封鎖

▲示意圖，與本文無關。（圖／網友茉莉提供）

記者周亭瑋／綜合報導

近年來，LINE儼然成了生活中不可或缺的存在，它拉近人與人之間的距離，但在使用溝通上，也有許多眉角不得不注意，就有網友好奇，打LINE電話前，是否會先傳訊息詢問，此話引起熱烈討論，而不少人也坦言，「不喜歡打電話+1。」

網友在PTT發文問道，當打LINE電話前，大家是否會先詢問同事或朋友，「現在方便講電話嗎？」等得到回覆後，再進行通話。

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對此，鄉民認為，這要看和對方的交情，或事情的急迫性，「通訊軟體直接打有沒有禮貌阿，以為市話啊？」「直接打來的我一律掛掉」、「不熟的要先問啊」、「不是緊急的事先告知一下呀」；當然，也有人覺得沒必要，直呼「幹嘛問？你以前打電話會先打過去問嗎」、「不會特別講欸，通常打電話就是有急事才會打」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

其實，類似話題就曾掀起熱論，一名網友曾在Dcard抱怨，「有個朋友會先傳一段閒聊般不太重要的話，等我回覆訊息時，就會在當下那秒打電話過來，通常不為什麼，就只是想聊天，跟他說了我在忙不能講，卻理直氣壯地說『能回訊息為什麼不能聊天？』有時候碰到他自己不能打電話的情形，同樣也是秒回，真的很閒是嗎？」

而苦主所述的情況，立刻掀起廣大共鳴，網友們紛紛認同直呼，「我也很怕接電話」、「直接封鎖他」、「我朋友也是！而且他一打電話就是講一兩小時那種，都沒什麼正事，單純就是要聊天」、「封鎖...結案」、「這種人真的很討厭，我有朋友就是這樣，整個都快氣瘋了，跟對方講說我很討厭講電話，要打就發訊息先問我，不然我一定掛掉」。

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