看到直接不讀！LINE收到「這3字」爆反感　一票全氣炸：有話就直說

▲許多網友討厭收到「你在嗎」的訊息。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

每個人傳訊息的習慣都不太一樣，而近日就有一名網友發文表示，她真的超討厭別人訊息傳完「你在嗎」就消失，讓她看了一肚子火。貼文曝光後，底下一票網友也怒回，「我也討厭，有話就直說就好」、「我也很討厭這種便祕的訊息，請直接講重點」。

這名網友在Dcard上，以「超討厭訊息只傳『你在嗎』的人」為題發文，提到有些人訊息只會傳「XX你在嗎」或是「XX你在忙嗎」，讓她感到很不解，難道要回「不在」或是「我在忙」嗎？

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原PO認為，如果開場白問完以後，還有接續說下去也就算了，但有些人問完以後卻直接消失，然後隔了一個禮拜才回「沒事」。對此，她不禁直呼實在看了一肚子火，以後再也不回這種訊息。

▲不少網友乾脆不讀或已讀這種訊息。（示意圖／記者曾筠淇攝）

貼文曝光後，一票網友也超有感，「這樣傳的我一律不點進去」、「通常只傳『你在嗎』的人，之後講的事都很機X」、「講一半超煩，既然知道我一定會問下去到底為什麼不打完」、「在不在取決於你找我有什麼事，所以直接講有什麼事就好，我也超討厭一直問在不在的」、「所以看到這種我都直接不讀或已讀，要講就快講」。

還有網友超不解，問完問題又消失到底是什麼心態，「一個禮拜才回，那問『你在嗎』要幹嘛」、「我有一個朋友更煩，每次都只叫了我的名字，然後就沒下文了」。

不過，也有網友透露，如果她會這樣問，一定是因為有急事，「而且是需要一次問很多人的急事」，如果對方不在就不會浪費時間說明來龍去脈了，不然之後還要跟所有人說「喔喔不用了、謝謝」更麻煩，不過得到答案後，若有好友未回，她也會收回訊息就是了。

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