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「小姐加個LINE」東區長髮女嚇壞狂逃！搭訕男尾隨喊叫下場曝

▲搭訕,兩性,變態,感情,告白,癡漢,性騷擾。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲張姓男子深夜暗巷搭訕長髮女，還試圖扯掉對方口罩，追著跑到馬路邊，看到警車才離開。（示意圖／Pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

1名外型嬌小柔弱的長髮女子去年深夜在台北市東區暗巷，突然被陌生男子強行拉手，對方還試圖扯掉女子口罩，女子嚇得快步跑走，陌生男卻追著大聲喊叫，女子最後跑到敦化南路，看到有巡邏警車趕緊上前求救，警方循線查出陌生男子姓張，張男到案辯稱只是想和女子換LINE交朋友，台北地檢署25日依妨害自由起訴張男。

據了解，被害人在2021年11月某天凌晨1點多的時候，在仁愛路巷子裡等候預約的計程車，張男上前搭訕，拉起被害人的手不放，跟被害人要LINE，還說想看看被害人的長相，伸手試圖扯掉被害人口罩，被害人馬上把頭撇開，但仍被張男碰到秀髮。

就在2人僵持間，又有另1個渾身酒氣的男子走近，問2人是不是情侶吵架，還抱了被害人一下才離開，此時被害人甩開張男的手，快步離開，並且打電話跟母親求救，沒想到張男跟在後面，不斷大叫，被害人嚇得快馬加鞭，從巷子跑到仁愛路圓環，再到敦化南路口附近，看到巡邏警車停在路邊，馬上朝警車跑去。

此時張男才自討沒趣地騎上U-bike離開，警方循線找到張男，他解釋自己當時只是想和被害人認識交朋友，沒有惡意，後來會邊跑邊叫，是想問被害人，是否與剛剛另名男子認識，檢察官調查後，認定張男的行為，已經妨害他人自由離開的權利，依法提起公訴。

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