　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「若當總統會修復九二共識」　羅智強：100天後宣布3件事

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨前台北市議員羅智強2日宣告正在思考要不要參選2024年總統大選，為政壇投下震撼彈。羅智強在台灣時間5日凌晨4時許於美國舊金山開設直播，他表示，100天之後會宣布3件事情，分別為是否參選總統、歸納及拋出政見、提出對於在野整合的看法，他還有3個目標，分別為鞏固民主、政黨輪替、當選總統，若順利當選，將會「修復九二共識」。

羅智強考慮參選總統。（圖／翻攝自YouTube／野電視94強）

▲羅智強考慮參選2024年總統大選。（圖／翻攝自YouTube／野電視94強）

羅智強2日晚間在臉書透露，將鄭重考慮是否參選總統，他在日前飛往美國展開美國行，主要是為了感謝僑胞、傾聽海外聲音。羅智強說，前陣子他退出並成全桃園市長選戰，黨內同志高金素梅送給他一句話，「走進群眾，聽見人民的痛苦，看見人民的需要，你就會找到自己的方向」，這帶給他很大的啟發，台灣正值「民主崩壞、兩岸兵凶、人民痛苦」的時候，該怎麼做才能為台灣民主大局做出貢獻，「參選總統就是其中一個關鍵選擇」。

羅智強在台灣時間5日凌晨4時許於美國舊金山開設直播，進一步說明計畫，他表示，100天以後會宣布3件事情，包含是否參選總統、歸納及拋出政見、提出對於在野整合的看法，他還有3個目標，最大的目標是鞏固民主，其次為政黨輪替，最後也是最小的目標才是當選總統。

羅智強提到，如果真的當選總統，他將會「修復九二共識」，因為九二共識受到民進黨和共產黨的雙重傷害，這在台灣的原始意涵代表一個中國、各自表述，也就是所謂的創造性模糊，可以處理兩岸關係中的經濟、文化交流等軟議題，但近年來中國想要把九二共識清晰化，某種程度上也變更了九二共識的精神，所以他想把九二共識修復到前總統馬英九時期的精神。

羅智強說，或許有些人會嘲諷他的想法，也覺得他歷練不夠，應該先選立委，而不是直接參選總統，這些當然都是很寶貴的意見，但他也有自己的強項，例如自信，過去他走遍台灣大街小巷，走了快要2000公里，自認是全台灣最了解人民痛苦的人；而面對正在崩壞的台灣民主，執政者正在透過國家資源封殺不同意見，司法被干涉、新聞自由被打壓，還有兩岸兵凶，也許現在還不會開打，不過，誰知道3、5年之後會不會打仗，在受到中共打壓的過程中，該抗要抗，但避戰也還是要做。

另外，羅智強也補充說明這次的美國行目的，包含感謝僑胞、思索下一步、傾聽海外聲音、把這次計畫向海外支持者說明，這就像是回到了2016年，是一趟關鍵的旅程，讓他可以把「聽見總統100天」的計畫思考得更加完整。

►日本IRIS電烤盤超級優惠價！大面積、可折疊收納，還送章魚燒烤盤

ET快訊
張善政抄襲再爆新事證　塵封13年報告也有鬼
分手楊晨熙「忘記怎戀愛」！大飛約辣妹看演唱會　私下互動全被拍
當選首件事「拆一殯」　黃珊珊：4580坪綠地還市民
明單日確診恐破4萬！中秋連假將登場　醫喊別和4種人烤肉
《自由》民調：北市長支持度陳時中30.13％　領先蔣萬安6.
情侶入住知名飯店40樓　清晨驚見陌生男在窗外揮手
快訊／加拿大2嫌持刀隨機捅路人！　至少10死15傷
25歲高爾宣月賺200萬！拼命接商演「買房送爸媽」低潮期求助

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

張善政抄更大！　60頁子報告抄29頁

黃珊珊回擊「柯文哲代理人」：連參謀總長哥哥都管不了我

當選首件事「拆一殯」　黃珊珊：4580坪綠地還市民

張善政抄襲再爆新事證　塵封13年報告也有鬼

《自由》民調：北市長支持度陳時中30.13％　領先蔣萬安6.21％

「若當總統會修復九二共識」　羅智強：100天後宣布3件事

恩恩國賠案消防局不同意　林佳龍心疼回應了

影／超尷尬！林佳龍跑嘉義同鄉會喊凍蒜　遭當場制止

排砂影片曝！阿姆坪防淤隧道啟用　預計水庫增64萬立方公尺防淤能力

從指揮官改當孫子的大抱枕　陳時中一張照片引上萬網友喊溫馨

亡父「頭七附身」兒突起乩　瞪眼巡視...眾人哭喊阿公

「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星

徐若瑄《別人的》淚崩唱不下去　「天上的爸爸」突現聲..全場鼻酸

劉德華飆經典歌狂吸4億人！　主持人尬問「你天天想誰」挨轟

外帶火鍋倒出湯噴滿桌 袋口是關鍵網：超實用！

男大生颱風天偷同學傘　 店家嗆：不屑賺你們錢

海島盪鞦韆當地人幫拍　花式運鏡→成品超專業

徐若瑄還原「25年前經典造型」　嘉賓超多..安可《不敗的戀人》繞場

城隍爺夜巡神駕直衝民權所　喊話2殉職警：任務已完成!

雙胞胎肚裡打架

張善政抄更大！　60頁子報告抄29頁

黃珊珊回擊「柯文哲代理人」：連參謀總長哥哥都管不了我

當選首件事「拆一殯」　黃珊珊：4580坪綠地還市民

張善政抄襲再爆新事證　塵封13年報告也有鬼

《自由》民調：北市長支持度陳時中30.13％　領先蔣萬安6.21％

「若當總統會修復九二共識」　羅智強：100天後宣布3件事

恩恩國賠案消防局不同意　林佳龍心疼回應了

影／超尷尬！林佳龍跑嘉義同鄉會喊凍蒜　遭當場制止

排砂影片曝！阿姆坪防淤隧道啟用　預計水庫增64萬立方公尺防淤能力

從指揮官改當孫子的大抱枕　陳時中一張照片引上萬網友喊溫馨

張善政抄更大！　60頁子報告抄29頁

超狂炫富！灰熊少主曬「鑲滿鑽石牙套」　他才簽完59億大約

快訊／台中民宅凌晨惡火！1翁受困閣樓　尋獲已無生命跡象

女友稱死後復活成仙「可上天入地」　他超瞎網戀5年遭詐近2200萬

太熱了！球場飆破38度大谷場邊觀戰　天使代總：最好讓他休

15歲女星淚揭「5歲遭鬼父逼看自慰」！　忍10年爆惡行：他跟我進廁所

黃珊珊回擊「柯文哲代理人」：連參謀總長哥哥都管不了我

黑吃黑！「車手頭」刺青爸疑不滿被出賣　3槍行刑式爆頭2下游

林書豪即將聯手「台灣隊長」陳盈駿？　陸媒曝已抵廣州等官宣

當選首件事「拆一殯」　黃珊珊：4580坪綠地還市民

搭客運到宜蘭！大嬸司機頭上「搓揉交疊」飄羞羞濃腥味　隔壁辣媽全傻了

政治熱門新聞

影／超尷尬！林佳龍跑嘉義同鄉會喊凍蒜　遭當場制止

從指揮官改當孫子的大抱枕　陳時中一張照片引上萬網友喊溫馨

《自由》民調：陳時中領先蔣萬安6.21％

當選拆一殯　黃珊珊：4580坪綠地還市民

高中生提問廢死　蔡英文正面給答案

李婉鈺新書曝最痛戀情　「昨夜睡身旁的人說分手很久」

林佳龍稱把新北變「新的台北」　他氣炸：新北人被當二等公民

蔡英文民調下跌7個百分點　林濁水揭原因嘆：難怪

恩恩國賠案消防局不同意　林佳龍心疼回應了

張善政抄襲再爆新事證　塵封13年報告也有鬼

不爽「陳時中偷窺片」雙標梗圖　范雲嗆：根本不懂女權？

排砂影片曝！阿姆坪防淤隧道啟用　預計水庫增64萬立方公尺防淤能力

免治馬桶爭議多　他曝陳時中救命稻草：民進黨已山窮水盡

羅智強：若當總統會修復九二共識

更多熱門

相關新聞

挑戰2024總統大位？　羅智強100天後給答案

挑戰2024總統大位？　羅智強100天後給答案

國民黨前台北市議員羅智強日前展開美國行，宣告正在思考要不要參選2024年總統大選，為政壇投下震撼彈，4日則透露，在未來100天的時間，從台灣到美國、從街頭到巷尾，將傾聽、蒐集大家的意見，再決定是否要挑戰總統大位。

即／羅智強：考慮參選2024總統大選

即／羅智強：考慮參選2024總統大選

遭控「抄襲又A錢」！張善政將對鄭文燦、鄭運鵬提告

遭控「抄襲又A錢」！張善政將對鄭文燦、鄭運鵬提告

率8名桃園市議員登記參選　羅智強：綠營北部崩盤

率8名桃園市議員登記參選　羅智強：綠營北部崩盤

柳采葳、詹為元、楊植斗「搶頭香」登記參選

柳采葳、詹為元、楊植斗「搶頭香」登記參選

關鍵字：

羅智強

讀者迴響

熱門新聞

明全台有雨連下2天　成颱機率曝

廖老大指名超難喝！三重加盟主說話了

抓猴神器「冰棒」要沒了！　Snap宣布：將暫停Zenly營運

情侶入住飯店40樓　清晨驚見陌生男在窗外揮手

他買完房「不裝1家電」　網搖頭：會後悔

朱芯儀切乳3個月「身體又冒狀況」！

楊丞琳親證「我是廣東人」影片瘋傳！

快訊／桃園刺青爸「行刑式」槍殺2男　逃3天落網

好市多新上架超美健身車！價格嚇壞一票人

2警深夜打瞌睡被「緊貼車窗」錄

阿堂鹹粥遭負評灌爆！老闆：老台南在吃的

樓上建衛浴「他天花板壁癌」！網建議放大絕

「蝦頭有毒」專家解答：是真的！原因曝　4種人少吃蝦

住民宿隔壁！他一見「客人包棟」就崩潰

暴瘦淡出！89歲素珠「中秋節失約」近況曝

更多

最夯影音

更多
亡父「頭七附身」兒突起乩　瞪眼巡視...眾人哭喊阿公

亡父「頭七附身」兒突起乩　瞪眼巡視...眾人哭喊阿公
「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星

「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星

徐若瑄《別人的》淚崩唱不下去　「天上的爸爸」突現聲..全場鼻酸

徐若瑄《別人的》淚崩唱不下去　「天上的爸爸」突現聲..全場鼻酸

劉德華飆經典歌狂吸4億人！　主持人尬問「你天天想誰」挨轟

劉德華飆經典歌狂吸4億人！　主持人尬問「你天天想誰」挨轟

外帶火鍋倒出湯噴滿桌 袋口是關鍵網：超實用！

外帶火鍋倒出湯噴滿桌 袋口是關鍵網：超實用！

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面