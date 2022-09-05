「若當總統會修復九二共識」　羅智強：100天後宣布3件事

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨前台北市議員羅智強2日宣告正在思考要不要參選2024年總統大選，為政壇投下震撼彈。羅智強在台灣時間5日凌晨4時許於美國舊金山開設直播，他表示，100天之後會宣布3件事情，分別為是否參選總統、歸納及拋出政見、提出對於在野整合的看法，他還有3個目標，分別為鞏固民主、政黨輪替、當選總統，若順利當選，將會「修復九二共識」。

▲羅智強考慮參選2024年總統大選。（圖／翻攝自YouTube／野電視94強）

羅智強2日晚間在臉書透露，將鄭重考慮是否參選總統，他在日前飛往美國展開美國行，主要是為了感謝僑胞、傾聽海外聲音。羅智強說，前陣子他退出並成全桃園市長選戰，黨內同志高金素梅送給他一句話，「走進群眾，聽見人民的痛苦，看見人民的需要，你就會找到自己的方向」，這帶給他很大的啟發，台灣正值「民主崩壞、兩岸兵凶、人民痛苦」的時候，該怎麼做才能為台灣民主大局做出貢獻，「參選總統就是其中一個關鍵選擇」。

羅智強在台灣時間5日凌晨4時許於美國舊金山開設直播，進一步說明計畫，他表示，100天以後會宣布3件事情，包含是否參選總統、歸納及拋出政見、提出對於在野整合的看法，他還有3個目標，最大的目標是鞏固民主，其次為政黨輪替，最後也是最小的目標才是當選總統。

羅智強提到，如果真的當選總統，他將會「修復九二共識」，因為九二共識受到民進黨和共產黨的雙重傷害，這在台灣的原始意涵代表一個中國、各自表述，也就是所謂的創造性模糊，可以處理兩岸關係中的經濟、文化交流等軟議題，但近年來中國想要把九二共識清晰化，某種程度上也變更了九二共識的精神，所以他想把九二共識修復到前總統馬英九時期的精神。

羅智強說，或許有些人會嘲諷他的想法，也覺得他歷練不夠，應該先選立委，而不是直接參選總統，這些當然都是很寶貴的意見，但他也有自己的強項，例如自信，過去他走遍台灣大街小巷，走了快要2000公里，自認是全台灣最了解人民痛苦的人；而面對正在崩壞的台灣民主，執政者正在透過國家資源封殺不同意見，司法被干涉、新聞自由被打壓，還有兩岸兵凶，也許現在還不會開打，不過，誰知道3、5年之後會不會打仗，在受到中共打壓的過程中，該抗要抗，但避戰也還是要做。

另外，羅智強也補充說明這次的美國行目的，包含感謝僑胞、思索下一步、傾聽海外聲音、把這次計畫向海外支持者說明，這就像是回到了2016年，是一趟關鍵的旅程，讓他可以把「聽見總統100天」的計畫思考得更加完整。