率8名桃園市議員登記參選　羅智強預測：綠營北部選情崩盤





▲前總統府副秘書長羅智強。（圖／記者李毓康攝）



記者羅婉庭／台北報導

前總統府副秘書長羅智強與立法委員洪孟楷今（29）日 陪同8位桃園市議員參選人前往登記，針對民進黨選情，羅智強推估，近日綠營跋扈已失民心，北台灣選戰綠營將全面崩盤。

九合一大選藍綠競爭激烈，桃園則是戰況膠著的指標縣市，其中前立法委員鄭寶清宣布脫黨參選，羅智強對此指出，這代表不只台灣人民受不了綠營的惡霸，就連同黨的鄭寶清也忍無可忍，才會跳出來參選。

羅智強強調， 論文案、新竹球場並非是民進黨失民心的單一事件，像是最近的數位中介法，遭受人民大力反彈，才暫時踩剎車。羅智強認為，儘管民進黨仍舊囂張，他仍看見民主的希望，因為綠營的囂張終於被人民看見。

此外，桃園市議員參選人梁為超表示，未來由今日到場的8位議員（梁為超、林昭賢、朱珍瑤、陳美梅、簡志偉、黃敬平、張桂綿、吳進昌）所組成的青年問政聯盟，目標就是監督執政，讓民主回到正軌。

羅智強說，他過去這段期間累積徒步走了620公里的路程中，有許多民眾抱著他哭訴生活的苦，所以他期盼善良政治以及正派的候選人，像是桃園市長參選人張善政以及今日登記的議員們，能夠讓民主重回正軌，讓台灣人民可以真正的過上好的生活。





▲前總統府副秘書長羅智強（中）與立法委員洪孟楷（左一）今（29）日 陪同8位桃園市議員參選人前往登記。（圖／羅智強辦公室提供）