情侶入住知名飯店40樓　清晨驚見陌生男在窗外揮手

▲情侶清晨在窗外看到一名男子開心向他們揮手。（左圖／路透／右圖／推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國一對情侶在倫敦碎片大廈（The Shard）第40層樓慶祝生日並過夜，4日清晨6點醒來卻赫然看見窗外出現一名陌生男子。他赤腳踩在大樓外，還開心地大吼大叫，和這對情侶開心地揮手。

綜合外電報導，碎片大廈是倫敦知名的摩天大樓之一，樓高310公尺，能夠眺望倫敦景致。52歲的柯爾菲（Paul Curphey）和女友特瑞莎（Treasaidh）慶祝生日出門旅行，來到這棟位於倫敦東南部的地標下榻，沒想到隔日清晨6點竟然看到一名陌生男子在窗外揮手，而且看起來非常開心。





▲柯爾菲趁機拍下陌生男子的身影。（圖／翻攝推特）

來自曼島（Isle of Man）的房地產經紀人柯爾菲在驚訝之餘，拍下了男子在窗外的身影，「他突然出現，在窗外揮手，40層樓高的地方，已經要爬到頂點了。」情侶兩人非常興奮，忍不住催促對方趕快爬到頂樓完成挑戰。

柯爾菲笑著說女友還以為他特地請人爬了40層高樓，只為了送她一盒「Milk Tray」巧克力，他說景象雖然看起來相當可怕，但陌生男子嶄露的開心氣息讓人感到振奮。

▲洛克伍德成功「登頂」後，被英國警方逮捕。（圖／翻攝推特）

事實上，當天稍早自由攀爬者（free-climber）洛克伍德（Adam Lockwood）在臉書分享了一張自拍照，畫面中他就站在碎片大廈外。洛克伍德是近年歐美盛行攀爬大樓風潮的其中一人，他此前已爬過不少棟高樓，包括樓高425公尺的杜拜第二高樓瑪麗娜101（Marina 101）。

警方之後將21歲的洛克伍德逮捕，理由是有非法闖入的嫌疑，另外還有2名男子在此事件中被捕。