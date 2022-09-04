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苗栗南庄21線坍、雪見有落石　遊客暫勿前往

記者蔡文淵／苗栗報導

颱風「軒嵐諾」帶來豐沛雨水，苗栗縣南庄鄉苗21縣道東河段3.7k處昨天下午山壁連續坍塌，昨晚連通往竹東的戰備道路也中斷了，目前往東河、鹿場部落交通完全中斷，將視天氣情況才會搶通，部落民眾生活所需暫時無虞，請民眾暫時不要前往。

▲▼ 南庄路坍。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗南庄東河山壁坍塌，苗21線中斷尚未搶通，民眾暫勿前往。（圖／記者蔡文淵翻攝）

3.7k處3日下午連續發生坍塌，當時有3部遊覽車及自小客車受困，搶修人員稍作清理後，讓受困車輛先脫困，沒想到半小時後相同地點又再次發生崩塌，後續又發生更大面積崩塌，交通完全中斷，昨晚通往竹東地的替代道路也中斷了。

南庄鄉公所表示，目前因為雨勢還沒有停歇，無法施工，苗21線東河路段的落石坍塌，儘管昨天搶通了3次，因為大雨又再度坍塌，還有擴大的趨勢。據了解，目前東河還有遊客受困在裡頭，不過物資沒有缺乏，等下午雨勢停止就會搶通。

今天還有不知情的東河住戶想要回家，不知道道路中斷，只好掉頭，等道路恢復通行，再行返家。

另外，雪霸國家公園管理處表示，雪見遊憩區受軒嵐諾颱風影響，目前聯外道路在司馬限林道1.4K處因邊坡土石坍塌，大樹與電線桿倒塌以致車輛無法通行，林道主線亦有多處落石，建議遊客待天氣穩定後再前往。

▲▼ 南庄路坍。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗南庄東河山壁坍塌，苗21線中斷尚未搶通，民眾暫勿前往。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗南庄東河山壁坍塌，苗21線中斷尚未搶通，民眾暫勿前往。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼雪霸國家公園雪見遊憩區司馬限林道邊坡坍塌，主線亦有落石，民眾暫勿前往。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗南庄東河山壁坍塌，苗21線中斷尚未搶通，民眾暫勿前往。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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