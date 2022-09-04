入夜雨漸停！改吹西南風2縣市迎雨　中秋連假間「有利颱風生成」

▲颱風逐漸北上遠離。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

強烈颱風「軒嵐諾」持續北上逐漸遠離台灣，中央氣象局表示，今日午夜前有機會解除海上警報。今晚北台灣、中南部降雨會逐漸停止，高屏地區受西南風影響有雨。另外關於中秋連假天氣，由於台灣附近為低壓帶，有利於熱帶系統發展，因此仍需觀察是否會有颱風等系統影響天氣。

氣象局課長林秉煜表示，颱風目前位在台北東北東方的海面上，目前暴風圈仍涵蓋東北部、北部海面，基隆北海岸、恆春半島、蘭嶼、綠島也有較強陣風，預計今日午夜前有機會解除海警。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲今晚各地雨勢趨緩。（圖／氣象局）

颱風持續往北移動，外圍環流正為大台北、桃園等地帶來不小雨勢，中南部山區也斷斷續續有強降雨，不過降雨範圍不像早上這麼廣，下半天雨勢有機會慢慢緩和，不過北台灣山區降雨仍明顯，預計今晚北台灣、中南部降雨都會逐漸停止，僅高屏受西南風影響有雨。

明日颱風遠離，受西南風影響，中南部有局部降雨，其他地區有午後雷陣雨，各地溫度約33到34度，週二、三受低壓帶影響，各地水氣增加有雨，北部溫度下降3到4度。

週四到週日受微弱東北風影響，基隆北海岸、東半部有局部降雨，中南部有午後雷陣雨，這期間因台灣東側為大低壓帶，有利於熱帶系統發展，因此中秋連假是否會有颱風攪局，仍需持續觀察。

▲中秋節前後台灣附近環境有利於颱風發展。（圖／氣象局）