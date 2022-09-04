金門男礁石撿海螺受困　消防局6車17人出動救援

記者林名揚／金門報導
金門一名男子今（4）日下午1時許，在金門金湖鎮南石滬公園海邊撿拾海螺時，疑似沒注意到海水漲潮受困礁石上，通報119後，金門消防局出動各式車輛6輛，IRB2台，消防人員17名前往救援，搜救人員請男子不要移動或下水，隨後搜救人員登上礁石，讓男子穿上救生衣，隨後利用浮標將他帶回岸邊，男子幸運沒有受傷，但受到一些驚嚇，十分感謝警、消人員的幫忙。
▲男子（中）在礁石撿拾海螺受困獲救。（圖／記者林名揚翻攝）
▲男子（左二）獲救後警、消檢查他的身體狀況。（圖／記者林名揚翻攝）
記者林名揚／金門報導
金門一名男子今（4）日下午1時許，在金門金湖鎮南石滬公園海邊撿拾海螺時，疑似沒注意到海水漲潮受困礁石上，通報119後，金門消防局出動各式車輛6輛，IRB2台，消防人員17名前往救援，搜救人員請男子不要移動或下水，隨後搜救人員登上礁石，讓男子穿上救生衣，隨後利用浮標將他帶回岸邊，男子幸運沒有受傷，但受到一些驚嚇，十分感謝警、消人員的幫忙。
▲男子（中）在礁石撿拾海螺受困獲救。（圖／記者林名揚翻攝）
▲男子（左二）獲救後警、消檢查他的身體狀況。（圖／記者林名揚翻攝）
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