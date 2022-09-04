金門男礁石撿海螺受困　消防局6車17人出動救援

中央流行疫情指揮中心今(4)日公布國內新增34,126例本土個案，已經是連續6天單日確診超過3萬。指揮中心發言人莊人祥表示，目前疫情已經連續三週上升，上週累積病例21.2萬，和前一週相較增幅達到23%；另分析上週單日本土最高3萬4千多例出現在週三（8/31），預期本週有可能出現單日確診逾四萬，時間點應該是週二或者週三。