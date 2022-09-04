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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2022選戰民進黨恐怕會全掛？　他預言：只剩4縣市

▲民進黨中執會提名鄭運鵬參選桃園市長，主席蔡英文致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨主席、總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

2022九合一大選進入倒數，針對民進黨選情，有立委私下表示，最關鍵的勝選指標為台北市、桃園市，但隨著原桃園市長參選人林智堅論文門的爭議發酵，美麗島電子報董事長吳子嘉認為，這次選戰綠營恐怕會全掛，只剩下4個縣市。

吳子嘉表示，如今，民進黨基隆市長候選人蔡適應也被爆博士論文爭議，如果風波擺不平，最後綠營北部就會全部淪陷，就只有台南市、高雄市、嘉義市、屏東市比較穩。

而桃園市長選舉，吳子嘉認為，前民進黨立委鄭寶清宣布參選的動作，是一個很大的政治訊號，就是身兼民進黨主席的總統蔡英文變成是一個可以挑戰的人。

吳子嘉分析，2022這一局恐應對民進黨不利，明年那一局則還有變化，而最大變化是從10月16日中共二十大以後，才是進入真正變化的開始，因為中美惠有一定程度的合作，這對民進黨會有影響。

另外，針對台北市選情，吳子嘉表示，封存30年的合約總共有三個單位有，一份是台灣自己有，一份是BNT有，一份是上海復星有，如果這次國民黨副主席夏立言訪陸，拿到了這份合約，到了11月份公布，陳時中就一定落選。陳時中的問題，最大的就是BNT的採購。

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