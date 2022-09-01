薯條、漢堡買1送1！速食店「激省優惠券」開吃了　還有百元小套餐

▲漢堡王最新霸王省優惠券來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

9月繼續吃！美國速食連鎖店「漢堡王（Burger King）」最新「激省優惠券」來了，這次一共網羅34種優惠，整張券狂省逾2200元，不僅有牛肉堡、脆雞堡、薯條等爽吃買1送1，還有多款個人超省餐、雙人激省餐最低下殺56折，即日起至10月31日限時2個月登場。

▲最新優惠券內容一次看。

漢堡王最新「霸王省優惠券」開吃了，一共祭出7大系列共34種優惠，其中，肯定要搶吃超殺「買1送1」，有脆洋蔥牛肉堡、單犇牛肉堡、香濃起司脆雞堡、中杯可樂、中份薯條、辣薯球全買1送1，再來是超俗個人餐56折起，其中，只要100元就能爽吃脆雞堡+小薯+雞塊及小杯可樂，加9元則能吃到花生培根牛肉堡+雞塊及中杯可樂，通通省到不行。

除外還有「銅板超值選」、「雙人激省餐」、「多人分享餐」、「超值早安餐」以及「期間限定」等優惠，整張券可是現賺超過2200元，即日起至10月31日限時開吃；且於官網消費消費券內商品，滿額再輸入專屬優惠碼還可享好禮3選1，滿滿199元輸入「BKSALE」送中份辣薯球、滿399元輸入「BK399」送中份洋蔥圈、滿399元輸入優惠碼「BKFREE」則可享免運。

提醒該活動不適用於航站一、華納店、美麗華、樹林秀泰、台中秀泰、淡水新市、兒童樂園、微風南山、微風北車、竹科台積P1、南科台積、台中美光等門市。

▲肯德基7大點心買1送1。（圖／記者林育綾攝）

另，肯德基至9月7日前也祭出「7大點心買1送1」優惠，只要輸入專屬代碼即可享有小確幸，品項有「4塊上校雞塊（40376）」、「香酥脆薯（40378） 」、「雙色轉轉QQ球（40377）」、「莓果奶酥撻（40380）」、「草莓起司冰淇淋大福（40379）」、「仲夏QQ凍檸茶（40381）」及「白桃QQ氣泡飲（40381）」等；加碼至9月19日前在全台門市、官網還推「蛋撻熟客卡」活動，可享「買1張送1顆蛋撻、買3張送6顆蛋撻」等小確幸，買愈多、送更多。

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