中秋這樣過！高雄百貨辦「百人賞月」免費吃月餅　望遠鏡賞月

▲中秋月圓人團圓，應景吃烤肉、柚子、月餅也不可少。（圖／記者謝盛帆攝）

記者許宥孺／高雄報導

中秋月圓人團圓，應景吃烤肉、柚子、月餅也不可少。高雄義享時尚廣場今年特別在中秋節(10日)當晚舉辦百人賞月活動，現場不僅能吃到免費月餅，還提供天文望遠鏡，讓全家人一起歡聚中秋佳節。

義享時尚廣場「百人同樂賞月趣」系列活動中將於1樓戶外廣場熱鬧展開。當日晚上18:30首先登場的「特色月餅好食趣」活動，商場於現場特別準備了以「不二緻果」綠豆酥及蛋黃酥所拼成的巨大「享」字造型月餅，限量300份提供民眾可持義享時尚廣場APP登入畫面即可免費兌換(每人限兌換乙份)。

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▲義享時尚廣場將舉辦百人賞月活動，現場可以免費吃月餅。（圖／天文學會提供）

晚間7點將由「高雄市天文學會」團隊為民眾進行「天文星象大解密」講座，帶領大家一同認識秋季常見星體與觀測重點，一窺浩瀚宇宙的神秘面紗；在民眾有了初步的天文認識後，還可於晚間8點時，一起透過專業的天文望遠鏡進行賞月，讓高懸天邊的明月不再遙不可及，現場還可以使用自己的手機將月球表面的震撼畫面記錄下來，絕對是有別以往的珍貴體驗。

此外，2022《米其林指南》星級餐廳名單日前公布，高雄首次被納入評比，就有2家餐廳成功摘星，還有17間入選米其林、20家入選必比登推介名單，顯示台灣美食不容小覷。

▲▼台中人氣伴手禮「似錦堂」快閃進駐義享時尚廣場，9/7前打卡評論買一盒送一包。（圖／記者許宥孺攝）

義享時尚廣場也持續導入在地職人美食，即日起至10月31日止，來自台中人氣伴手禮「似錦堂」，與高雄橋頭日式生吐司專門店「真實吐司」將於B2美食街快閃進駐。

9月7日前於至似錦堂義享店Google地標留下評論，即可享買一盒送一包的獨家優惠。「真實吐司」櫃位也有提供招牌單片吐司搭配多種口味奶酥醬，可現烤現吃品嚐職人美味，快閃期間還推出全台首賣的「真實芋泥生奶包」，9月15日前凡至真實吐司義享店打卡即贈招牌奶酥抹醬乙瓶(限量送完為止)。

▲▼高雄橋頭日式生吐司專門店「真實吐司」，提供單片吐司搭配奶酥醬，現烤現吃最讚。（圖／記者許宥孺攝）