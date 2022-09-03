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美食選戰開打！2022新北嚴選45家名店　銅板小吃、餐廳全上榜

▲▼美食選戰開打！2022新北嚴選45家名店　銅板小吃、餐廳全上榜。（圖／新北經發局）

地方中心／新北報導

新北市幅員廣闊兼具城鄉風貌，國際創新及庶民經濟的城市裡，美食成了人們生活中最踏實而溫暖的幸福。國內外各地CP值最高、最道地、最具典故的美食與文化隨之匯集，讓新北市成為美食饗宴之都。

新北市政府經發局繼推出「新住民美食指南」中英文手冊之後，舉辦2022「新北嚴選」美食名店徵選，歷經激烈的網路票選競爭，總累計投票數逾17萬票，共有45家入圍名單出爐。今年美食名店不只餐廳、飯店入圍，還有許多美食小店崛起，從早餐、甜點到麵食熱炒、新加坡料理、印尼料理到泰式料理，在在顯示新北美食饗宴之都的蓬勃能量。

▲▼美食選戰開打！2022新北嚴選45家名店　銅板小吃、餐廳全上榜。（圖／新北經發局）

經發局長何怡明表示，為帶動新北美食產業發展、提升美食國際視野，今年「新北嚴選」首次推出「新北美食名店評選」，除了嚴選在地台菜外，也招募具有獨特風味的新住民異國料理餐飲名店，要為民眾挖掘出更多新北好味道。美食型態也從攤舖、小吃到餐廳，非常多元，滿足各式各樣的需求。

▲▼美食選戰開打！2022新北嚴選45家名店　銅板小吃、餐廳全上榜。（圖／新北經發局）

第一屆「新北美食名店評選」共獲187家美食店家報名，入圍的45家中，台灣味38家，新住民料理7家，其中包括來自新加坡、印尼、泰國、印度等新住民多國風味，店家分布區域則遍布新北19個行政區。9月7日將展開專家委員現地評選，各入圍店家，10月公布最終獲獎名單。同時，幸福台灣味組與新住民家鄉味組，屆時各組將選出2名「極品嚴選獎」，而在綜合排名後，也將選出「新北嚴選」首屆30家美食名店。

▲▼美食選戰開打！2022新北嚴選45家名店　銅板小吃、餐廳全上榜。（圖／新北經發局）

經發局說明，歷經2週網路票選，45家入圍名店類型豐富多元，其中包括最受歡迎的銅板美食芋圓甜品、超級隱藏版美食店、料多味美且視覺與味覺都滿分的牛肉麵、價格平實菜色多元又充滿麵香味的小餐館，還有四代手藝傳承的古早好味與等。接下來會進行現地訪視，邀請專家到店試吃評審，從45家評選出30家獲獎美食名店。中秋連假將屆，歡迎大家到新北嚴選美食餐廳大快朵頤，也可以到距離最近的巷街小吃滿足嘗鮮，詳細入圍名單請上新北市政府經濟發展局網站(https://www.economic.ntpc.gov.tw/)或來趣新北經發局臉書查詢。

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