綠癌小花蔓澤蘭全國防治日　台東林管處報到

▲林管處舉辦小花蔓澤蘭全國防治日活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

每年9月的第一個星期六為小花蔓澤蘭防治日，今年台東林區管理處3日於台東市知本段（第2517號防風保安林）海岸林舉辦全國防治日宣導活動，特別邀請卡大地布、利嘉、建和及溫泉等在地社區居民一同響應，計有80人次參與，共同攜手防除外來入侵種植物。

小花蔓澤蘭（菊科蔓澤蘭屬）在外國有一分鐘一英哩雜草之稱，因攀緣快速覆蓋植物致死，具有無性及種子繁殖能力，常生長於中低海拔平地、農田、果園、林緣等光照充足的地方，會攀爬至樹冠層覆蓋喬灌木及經濟作物，導致樹木健康衰退、生長量降低、甚至死亡，造成生態為害及農業損失。在台灣約於每年10月開花，11～12月份結實，每平方公尺有17萬個種子，冬季呈乾枯狀是種子的擴散期，開花前是最佳防治時機。

▲林管處舉辦小花蔓澤蘭全國防治日活動，一同參與拔除小花蔓澤蘭。（圖／記者楊漢聲翻攝）

本次活動透過分組競賽方式，經參與夥伴火力全開，全數皆以環保塑膠袋裝袋後集中，總計拔除727公斤，防除精兵第一名由派出最強殲滅手的利嘉社區獲得，現場致贈精美實惠的宣導伴手禮，給予參加的社區夥伴，感謝大夥在炎炎夏日參與如此有意義的活動。

台東林區管理處表示，經過政府部門持續於國公有土地執行剷除及防治工作，小花蔓澤蘭蔓延情況有減緩趨勢。同時111年度也援例，全年不分季節舉行防除（含香澤蘭）及收購作業（111年2月20至11月30日），目前收購價格為每公斤5元；凡屬台東縣居民或縣內登記有案之社區發展協會都可共襄盛舉，拔除私有地上之小花蔓澤蘭植株並集中包裝後，攜帶國民身分證，或協會提供登記證明及匯款帳戶後送至台東林管處所屬4處工作站申辦，受理時間為每周二上午9至12時、下午1至3時。