防災意識深槙南迴　台東縣達仁防災義消分隊9／2成軍

▲達仁防災宣導義消分隊成軍。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府建立防災宣導志工組織，2日在台東縣達仁鄉南田村舉行達仁防災宣導義消分隊成軍典禮，縣長饒慶鈴授旗時表示，期盼將災防意識深植南迴，在災難發生前防患於未然。

饒慶鈴表示，自108年12月南迴隧道正式通車，便利台東與西部縣市間的交通往返，為保障最南端達仁鄉境安全，組建了具備隧道災害救援專業的達仁消防分隊，並成立達仁高級救護隊及達仁救災義消分隊。為了能夠就近宣導防火防災等知識，讓居民在遭遇緊急事故時能正確應變處置、降低傷亡，正式成軍達仁防災宣導義消分隊，表彰首任達仁防宣分隊長薛玉鳳與14位隊員，齊心協力保護達仁鄉。

台東縣消防局說明，災害管理的每個環節都很重要，這批平日就熱心地方公益的志工夥伴，在接受48小時專業的防災宣導訓練後，將在各村里集會、社區或學校宣導工作中，協助教導大家防火防災常識，提高大家防災警覺心、熟悉災時緊急應變要領，協助進行居家訪視、檢視民眾家中用火用電等需要改善的問題。此外，縣府今年爭取約400萬元經費，購置防災宣導義消人員制服(含配件)、背心以及義消人員的消防衣帽鞋等，以更完善裝備提升每一位消防及義消人員安全及專業形象。