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境外生全面開放來台　教長曝「已向指揮中心提出申請」

記者許敏溶／台北報導

隨著國內疫情趨緩，教育部在上週六（16日）宣布，新增外國交換學生及研習華語2個月以上學生等兩類對象入境，教育部長潘文忠今（20日）更宣布，近期已經向指揮中心提出申請，將全面開放境外生來台，包括台研習華語2個月以下的華語生、交換生等，希望恢復到疫情以前水準，一旦通過將盡快通知各大專校院來進行準備。

由於國內疫情趨緩，教育部在上週六宣布，7月啟動111學年度大專校院境外生專案入境作業，除原來的境外學位生、僑生先修部學生、外交部台灣獎學金受獎生入境外，另新增外國交換學生及研習華語2個月以上學生等兩類對象入境，進一步擴大境外生來台就學及交流，而上述境外生入境都採取居家檢疫3天及4天自主防疫的防疫規範。

潘文忠今天下午在部務會報前接受媒體連訪時表示，教育部在6月底前獲得指揮中心同意，已經正式函請各學校，針對學位生、交換生與華語生部分，開始進行相關入學通知與準備，各校也積極依循過去對境外生建立的申請申請程序進行中。

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至於其他境外非學位生何時可入境來台，潘文忠指出，近日在行政院擴大會議中，針對來台研習華語2個月以下的華語生、交換生、短期研習生、個人選讀生、中國大陸研修生等境外非學位生等，教育部也整理後正式向指揮中心提出申請，希望恢復到疫情前相關，屆時不管從來自港澳陸等各國的學位生、交換生到到短期研修生，都可以到台灣進行學習。

至於何時會通過全面開放，潘文忠表示，因為近日才跟指揮中心提出申請，日期還未確定，一旦獲得指揮中心核定通過，將依循六月底這波型式，讓學校進行相關準備，因為過去有考量防疫優先與量能準備，各校準備狀況也相同，會盡快通知各大學，再由學校通知想到台灣學習的各類境外學生。

▲▼教育部長潘文忠表示，針對全面開放境外生來台，已經向指揮中心提出申請。（圖／記者許敏溶攝）

▲潘文忠表示，已向指揮中心申請全面開放境外生來台。（圖／記者許敏溶攝）

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