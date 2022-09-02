資政、國策顧問最新名單出爐　辜寬敏、林全獲聘

▲總統蔡英文。（資料照／總統府提供）
記者蔡佩珈／台北報導
總統府2日晚間公布遴聘及新聘資政、國策顧問名單，資政包含前行政院長林全、台灣制憲基金會董事長辜寬敏、鄭南榕遺孀葉菊蘭等27人，國策顧問則是70人，聘期均自111年9月1日起至113年5月19日止。
總統府發言人張惇涵指出，依據《中華民國總統府組織法》，總統府資政不得逾30人、國策顧問不得逾90人，總統此次遴聘資政27人、國策顧問70人。
資政名單如下：
王茂雄 田弘茂 吳勝雄（吳晟） 吳榮義 李明亮 李茂盛
李逸洋 沈國榮 林 全 林信義 姚嘉文 夏本‧嘎那恩
孫大川 張俊雄 張博雅 許勝雄 陳宏昌 陳博志
陳繼盛 曾道雄 辜寬敏 黃茂雄 黃崑虎 葉菊蘭
劉昭惠 蕭新煌 顏志發
國策顧問名單如下：
王 禮 方昇茂 白正憲 田詒鴻 何美玥 何黎星
吳靜吉 吳寶田 呂子昌 呂新民 李伸一 李金龍
林子儀 林見松 林金超 邱俊邦 邱進福 施信民
施朝賢 柯富揚 洪團樟 紀 政 胡清嫻 范振修
秦嘉鴻 翁金珠 翁源水 高靖秋 康義勝 張田黨
張甲長 張光瑤 張金華 張秋海 莊維周 許肇祥
陳永昌 陳其南 陳旺來 陳金田 陳茂仁 陳振文
陳國欽 陳添枝 陳義丕 曾貴海 游萬豐 湯文萬
程文俊 童 永 黃金舜 黃俊森 黃奕睿 黃員教
黃越綏 黃銘得 楊 信 詹勳政 廖全平 廖武治
蔡天啟 鄭慶祥 盧博基 賴春生 謝世英 謝清志
魏明谷 羅榮光 嚴雋泰 顧忠華
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