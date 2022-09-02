資政、國策顧問最新名單出爐　辜寬敏、林全獲聘

中國無人機近日經常性進入金門上空，並將空拍的影片在網路上流傳、訕笑，台灣的民眾也對於前線的反制措施感到相當不滿，但事實上台灣不但對無人機有非常有效的反制措施，而且在總統府就設置了「最強無人機結界」，讓無人機無法飛進博愛特區。