老翁悶死照顧50年腦麻女兒將入獄！民團盼特赦　總統府：審慎研究

▲腦麻團體呼籲總統特赦陳姓老翁。（圖／記者蘇晏男攝）



記者杜冠霖／台北報導

一名79歲陳姓老翁照料患有腦麻患者女兒長達50年，前年因不忍女兒長年為病所苦，用棉被悶死女兒，自己也服用安眠藥輕生，後送醫獲救。後被判刑2年6個月，為此，有立委及腦麻團體發起陳情，希望總統蔡英文特赦陳翁，對此，總統府發言人張惇涵回應，總統府有注意到此一案件，將就本案進行審慎研究。

前年一位79歲陳姓老翁，眼見照顧50年的腦麻患者女兒，因牙痛吃藥無效而痛苦不堪，以棉被親手悶死女兒並謀為同死，但陳翁送醫後獲救。此案經三審定讞有罪判刑兩年六個月，陳翁即將入獄服刑。對此，國民黨立委陳以信國會助理黃筱智發起陳請，盼蔡英文立即特赦陳翁，至18日上午已有11個腦麻團體、1185位國人參與連署。

陳以信、黃筱智以及腦麻團體18日召開記者會，陳以信指出，上述人倫悲劇的判決書中，寫明主管機關長期相關照顧需求跟服務，且審理過程中，確實感受到本案發生的特殊情形，以及被告家人背後無法言喻的痛苦艱辛，更希望我國能落實身心障礙者權利公約，以及身心障礙者保障法相關規定後，能夠承接並避免類似案件發生。

陳以信也指，判決最後，法官甚至講了，享有赦免權限的總統，宜考慮發布特赦令，這類情形實屬罕見。

本身是腦麻患者的黃筱智表示，她看到陳翁的新聞很沉痛，也很生氣，因為家庭照顧腦麻患者相當辛苦、要壓抑自己情緒，不被外界質疑聲浪影響，去栽培、陪伴孩子，希望政府相關單位能好好想想長照政策，有好的長照政策，腦麻朋友才有好的生活；另外也請蔡英文，特赦陳翁。

財團法人腦性麻痺基金會董事長黃春賢表示，台灣社會老化加速，陳翁這樣的人倫悲劇如果不加以處理，會不斷發生，希望蔡英文能特赦；也希望政府提前部署，並思考為何建立的社會安全網讓腦麻患者變邊緣人。黃春賢也說，民間可以做深度的照顧，但廣度方面，普遍性的照顧還有賴政府、立法院的民代，建立更完整的社會安全網。

陳以信說，陳翁案的背後涉及很多社會、政府的責任，希望大家一起陳情蔡英文特赦，也要求法務部能暫緩執行。陳以信也指，陳翁的陳情書有11個腦麻團體、1185位國人參與連署，接著會透過正式管道交給總統府，請蔡英文考慮。

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