《數位中介法》成全網公敵！彰化縣議員嘆：鄭南榕哭泣了

▲NCC推出《數位中介服務法》草案，彰化縣議員曹嘉豪嘆「鄭南榕哭泣了」。（圖／翻攝自曹嘉豪臉書）

記者唐詠絮、黃資真／彰化報導

國家通訊傳播委員會（NCC）日前公布《數位中介服務法》草案，遭外界質疑恐箝制網路言論自由，引發網友批評。彰化縣議員曹嘉豪痛批此行為是「殺了言論自由」，更嘆「鄭南榕哭泣了」。

曹嘉豪指出，國民黨始終被欺於被抹紅、泛紅化的角色 ，在年輕人認知當中，國民黨老是抬不起頭，更礙於整個泛藍體質在兩岸議題上偏於求和，導致與思想建立上較於中庸，凡是談到兩岸議題總是一路挨著打，使得國民黨的新生代可以說是苦不堪言，「不過我們接受『言論自由』，因為這是一個民主國家新世代的表現，民主化過程的展現。」

曹嘉豪哀嘆，過去聲稱追求民主最高殿堂的神主牌「言論自由」，近日來似乎也要被執政黨抹滅了。如果《中介法》一旦通過，這些創意跟民主言論自由的批判，都將受到嚴格的管控甚至被扼殺，只要執政當局不滿意，就會被消音。

對於執政黨的做法，曹嘉豪強調「我們是民主國家、中華民國，更不是共產制度的中國大陸。」更提及早期積極捍衛言論自由、令人尊敬的鄭南榕「在天之靈是否會哭泣」，因此堅決反對《中介法》通過。