新竹市6人登記角逐市長　62人選市議員！這一區僅她1人登記　

▲2022新竹市長參選登記截止，根據新竹市選委會統計，共有6人角逐。（資料圖／記者陳凱力攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市第11屆市長、市議員及第22屆里長選舉候選人登記，於今(2)日圓滿完成，根據新竹市選委會統計，2022新竹市長共有6人登記、市議員62人登記，里長229人完成登記。

新竹市選委會今公布第11屆市長、市議員選舉候選人登記名單，至今(2)日截止，總計市長6人、市議員62人、里長229人完成登記。

名單如下(排序係以候選人到會登記時間為準)：

一、市長選舉候選人：高虹安、龔偉綸、林耕仁、沈慧虹、黃源甫、李驥羣。

二、市議員選舉候選人：

第一選舉區：何志勇、戴朝琴、張文興、鄭美娟、蔡惠婷、余邦彥、宋品瑩、陳清智、黃文政、鍾淑英、林志雅、段孝芳、劉彥伶、曾資程、陳錫文、張祖琰、李國璋、劉崇顯、周莉柔、王銘宗、謝佩妤、劉明鴻、陳珍裕、黃家曄、黃耀正。

第二選舉區：許修睿、何智昌、陳鶴文、徐美惠、施乃如、許登淇、王岢鈺、何佳樺、黃立達、田雅芳。

第三選舉區：陳治雄、陳建名、施淑婷。

第四選舉區：蕭志潔、曾泰程、林彥甫、黃美慧、顏政德、陳清全、鄭慶欽、蔡文盛、楊玲宜、彭昆耀、孫鍚洲、黃世禮、吳旭豐、劉康彥。

第五選舉區：陳慶齡、廖子齊、葉國文、林盈徹、曾沛騰、鄭成光、陳啓源、劉昊禮、吳國寶。

第六選舉區(新竹市之平地原住民)：林慈愛。

三、里長選舉候選人登記情形：東區99人；北區85人；香山區45人，詳細名單請參閱市選委會網站公告(https://www.cec.gov.tw/hcec)。

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